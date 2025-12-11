Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Fed quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần thứ ba liên tiếp, qua đó đưa lãi suất cơ bản xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, ngân hàng trung ương Mỹ đã thông báo cắt giảm 25 điểm cơ bản và đưa lãi suất liên bang xuống biên độ từ 3,5-3,75%. Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng Fed cắt giảm lãi suất, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách tiền tệ và mở ra cơ hội tiếp cận các lựa chọn vay vốn dễ dàng hơn, giá cả phải chăng hơn cho hàng triệu người Mỹ.

Trong một thông báo, FOMC nêu rõ các số liệu cập nhật cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vừa phải, tăng trưởng việc làm chậm lại trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ tính đến tháng 9 vừa qua.

Để hỗ trợ các mục tiêu đề ra, Fed quyết định hạ lãi suất cho vay qua đêm thêm 0,25 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, Fed khẳng định sẽ đánh giá kỹ lưỡng các dữ liệu sắp tới, triển vọng của nền kinh tế và các rủi ro để điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách phù hợp, không gây áp lực đối với nền kinh tế và hướng tới mục tiêu đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%.

Với quyết định tiếp tục kéo dài chu kỳ cắt giảm lãi suất và đưa lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm, Fed kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cho vay thuận lợi hơn để hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới.

Đối với hàng triệu người Mỹ đang có ý định tìm kiếm các khoản vay thế chấp để mua nhà, mua xe, thay đổi này dự kiến sẽ có tác động ngay lập tức.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia kinh tế dự báo động thái của Fed sẽ là một “cú huých” đối với thị trường chi tiêu tiêu dùng khi nước Mỹ đang bước vào mùa lễ hội mua sắm dịp cuối năm./.

Theo TTXVN

