Fed hạ lãi suất lần đầu trong năm 2025, dự kiến có thêm 2 đợt cắt giảm

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, Ngân hàng trung ương) hạ lãi suất cho vay 25 điểm cơ bản, xuống ngưỡng 4,0-4,25%, đồng thời dự kiến có thêm 2 đợt cắt giảm nữa trong năm nay.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, Ngân hàng trung ương) ngày 17/9 (giờ địa phương) thông báo hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm nay, viện dẫn tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại và nguy cơ đối với thị trường lao động, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách chịu áp lực gia tăng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Fed hạ lãi suất cho vay 25 điểm cơ bản, xuống ngưỡng 4,0-4,25%, đồng thời dự kiến có thêm 2 đợt cắt giảm nữa trong năm nay.

Chỉ có tân Thống đốc Fed Stephen Miran bỏ phiếu phản đối quyết định này, với quan điểm ủng hộ mức cắt giảm mạnh hơn.

Hôm 15/9, với kỳ vọng vào việc Fed cắt giảm lãi suất, thị trường chứng khoán Mỹ đã mở đầu tuần mới đầy hứng khởi khi cả 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt lập kỷ lục, lần lượt là 6.615,28 và 22.348,75 điểm./.

Theo TTXVN