FAO lần đầu tiên tổ chức hội nghị toàn cầu về nông nghiệp thông minh

Nhằm thúc đẩy các giải pháp đột phá ứng phó với thách thức khí hậu toàn cầu, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) đã lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn cầu về nông nghiệp thông minh tại thủ đô Rome của Italy.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu tại cánh đồng lúa. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Sự kiện diễn ra trong ba ngày này quy tụ đông đảo quan chức chính phủ, nhà khoa học, doanh nghiệp và tổ chức nông dân nhằm đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ số và mở rộng quy mô các hệ thống canh tác dựa trên dữ liệu.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc FAO Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh nông nghiệp thông minh không còn là tham vọng xa vời mà đã trở thành yếu tố sống còn.

Nông dân toàn cầu đang phải đối mặt với áp lực nặng nề từ sự biến đổi khí hậu, suy thoái đất và nước, chi phí đầu vào leo thang cùng tình trạng thiếu hụt lao động.

Trong bối cảnh nhiều phương thức canh tác truyền thống đang chạm tới giới hạn, ngành nông nghiệp thực phẩm buộc phải tận dụng dữ liệu lớn, công nghệ kỹ thuật số và kiến thức khoa học tiên tiến để giúp nông dân sản xuất nhiều hơn với ít nguồn lực hơn.

FAO khẳng định mục tiêu cốt lõi của tiến trình này là phải đảm bảo tính bao trùm và lấy người nông dân, đặc biệt là các hộ sản xuất quy mô nhỏ, làm trung tâm. Công nghệ mới phải có giá cả phải chăng và dễ dàng tiếp cận.

FAO đã áp dụng thành công phương pháp tiếp cận nông nghiệp thông minh từ năm 2019 trong các dự án trồng cây làm vườn giá trị cao tại Uzbekistan và Việt Nam, hiện đang tiếp tục nhân rộng sang Honduras và Zambia.

Tại hội nghị, mô hình nhà kính chi phí thấp tại Uzbekistan được chia sẻ như một minh chứng thành công, giúp nông dân trồng rau tăng sản lượng gấp ba lần và tiết kiệm nước đáng kể.

Một điểm nhấn đáng chú ý là trong khuôn khổ hội nghị FAO đã chính thức ra mắt CropSuit - một ứng dụng trực tuyến hoàn toàn miễn phí nhằm giúp nông dân, nhân viên khuyến nông và chính phủ xác định loại cây trồng phù hợp nhất cho từng loại đất cụ thể. Ứng dụng được ra mắt ở thời điểm vô cùng cấp bách khi có tới 1,7 tỷ người trên thế giới đang sống trong các vùng bị suy thoái đất làm giảm năng suất nông nghiệp.

CropSuit hoạt động bằng cách kết hợp thông tin chi tiết về đất đai với dữ liệu về khí hậu, địa hình, thảm thực vật và các yếu tố môi trường khác để đưa ra đánh giá chính xác về khả năng sinh trưởng của cây trồng tại một vị trí nhất định. Việc chọn đúng loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương không chỉ giúp tối ưu hóa năng suất, nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn tăng hiệu quả sử dụng phân bón và thúc đẩy quản lý đất bền vững./.

Theo TTXVN