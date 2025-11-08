EU và Bỉ chưa đạt được đột phá trong đàm phán khoản vay bồi thường cho Ukraine

Các quan chức EU và chính phủ Bỉ vẫn bế tắc trong việc thảo luận về kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho tái thiết Ukraine, khi thời gian đến hội nghị thượng đỉnh quyết định vào tháng 12 đang cận kề.

Các quan chức EU và chính phủ Bỉ chưa đạt được đột phá trong đàm phán khoản vay bồi thường cho Ukraine. Ảnh: Euronews

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và chính phủ Bỉ đã gặp nhau vào ngày 7/11 để thảo luận về những quan ngại của Bỉ liên quan đến việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để cung cấp một khoản vay tài chính chưa từng có cho Ukraine. Tuy nhiên, cuộc họp kỹ thuật giữa Ủy ban châu Âu và văn phòng Thủ tướng Bart De Wever cùng Bộ trưởng Ngoại giao Maxime Prévot không đạt được đột phá nào.

Theo các nguồn tin gần gũi với cuộc thảo luận, chính phủ Bỉ ngày càng lo ngại về việc Ủy ban châu Âu chưa đưa ra các phương án thay thế khả thi cho kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng. EU đang thúc đẩy một kế hoạch tận dụng 140 tỷ euro trong các tài sản Nga được lưu trữ tại kho tài chính Euroclear của Bỉ để hỗ trợ tái thiết Ukraine trong hai năm tới.

Tuy nhiên, chính phủ Bỉ cảnh báo rằng rủi ro liên quan đến hoạt động chưa từng có này là đáng kể, đồng thời yêu cầu đảm bảo pháp lý rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra các hậu quả ngoài ý muốn. Bỉ cũng lo ngại về khả năng trả đũa từ Nga. Chính phủ nước này tin rằng họ có thể phải đối mặt với các vụ kiện tốn kém, nếu Nga hoặc các đối tác liên quan yêu cầu hoàn trả tài sản sau chiến tranh.

Ủy ban châu Âu đang tìm cách duy trì nguồn tài trợ ổn định cho Ukraine. Ảnh: Euronews

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu đang tìm cách duy trì nguồn tài trợ ổn định cho Ukraine khi chi phí chiến tranh ngày càng tăng và sự hỗ trợ từ Mỹ giảm kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí vào tháng 10 sẽ xem xét lại vấn đề và đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 12 sau khi cân nhắc các phương án thay thế. Tuy nhiên, đến nay, các phương án này vẫn chưa thuyết phục được phía Bỉ.

Một nguồn tin cho Euronews cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng, và đã được nhất trí tại Hội đồng châu Âu, rằng tất cả các phương án khả thi sẽ được phân tích chi tiết và trình bày tại cuộc họp Hội đồng tiếp theo. Tất cả các phương án đều phải được đưa lên bàn cân để đảm bảo tìm ra giải pháp tốt nhất”.

Nếu kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng không thể thực hiện, một số phương án khác đang được cân nhắc bao gồm phát hành nợ chung, hỗ trợ song phương từ các quốc gia thành viên, hoặc khoản vay cầu nối ngắn hạn. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên thừa nhận rằng những lựa chọn này sẽ khó có thể mang lại hiệu quả ổn định và quy mô như khoản vay bồi thường dự kiến.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews