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Ấn Độ thử nghiệm UAV tấn công tầm xa KAL tại Pokhran

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa, trong đó có KAL, loại UAV tấn công một chiều mới do công ty công nghệ quốc phòng IG Defence phát triển.

Ấn Độ thử nghiệm UAV tấn công tầm xa KAL tại Pokhran

Ấn Độ đang đẩy mạnh phát triển các thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa, trong đó có KAL, loại UAV tấn công một chiều mới do công ty công nghệ quốc phòng IG Defence phát triển.

Ấn Độ thử nghiệm UAV tấn công tầm xa KAL tại Pokhran

KAL vừa hoàn thành thử nghiệm bay tại trường bắn Pokhran, bang Rajasthan, với hệ thống được phóng từ bệ phóng lắp trên xe. Theo IG Defence, cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng tích hợp các bộ phận gồm khung thân, động cơ, hệ thống điện tử hàng không, hệ thống dẫn đường và các hệ thống thực hiện nhiệm vụ.

Theo thông số do nhà phát triển công bố, KAL có tầm hoạt động lên tới 1.000 km, thời gian hoạt động từ 7-8 giờ và có thể mang tải trọng tối đa 50 kg. Các thiết bị bay không người lái (UAV) được thiết kế cho các nhiệm vụ tấn công một chiều nhằm vào những mục tiêu được xác định trước. Hệ thống dẫn đường kết hợp định vị vệ tinh đa băng tần với hệ thống dẫn đường quán tính (INS), cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) tự động thực hiện hành trình theo nhiệm vụ được lập trình.

IG Defence cho biết KAL có thể hoạt động ở độ cao tới 5.000 m và được thiết kế để tích hợp với hệ thống quản lý tác chiến GRID do công ty phát triển. Tuy nhiên, các thông số về tầm hoạt động, thời gian hoạt động và tải trọng nói trên hiện là thông tin do nhà phát triển công bố, chưa phải kết quả được xác nhận từ cuộc thử nghiệm tại Pokhran.

Việc phát triển KAL diễn ra trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa ngày càng được ứng dụng trong các hoạt động quân sự, đặt ra yêu cầu nâng cao khả năng dẫn đường, duy trì liên lạc và hoạt động trong môi trường có thể xảy ra gây nhiễu tín hiệu vệ tinh hoặc gián đoạn liên lạc.

Theo IG Defence, KAL là một phần trong danh mục các hệ thống UAV và công nghệ quốc phòng mà công ty đang phát triển, trong nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất các hệ thống không người lái tại Ấn Độ.

Minh Phương

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Từ khóa:

#UAV #Ấn độ #hệ thống #Pokhran #Quốc phòng

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