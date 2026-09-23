Tổng thống Pháp cảnh báo nguy cơ khủng hoảng năng lượng mới tại Châu Âu

Trước nguy cơ tái diễn khủng hoảng năng lượng khi mùa đông cận kề, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, đề xuất Liên minh Châu Âu (EU) khẩn cấp nới lỏng các quy chuẩn kỹ thuật và môi trường nhằm gia tăng sản lượng nhiên liệu và hạ nhiệt giá năng lượng toàn khối.

Trong bước đi mới nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất hàng loạt biện pháp cấp bách.

Paris đề xuất tạm hoãn thực thi một năm đối với các quy định mới về kiểm soát phát thải methane từ nguồn nhiên liệu nhập khẩu, đồng thời đề nghị tạm thời nới lỏng tiêu chuẩn kỹ thuật để các nhà máy lọc dầu gia tăng sản lượng dầu diesel và nhiên liệu hàng không.

Bên cạnh đó, Paris đề xuất tăng tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học, tăng cường cơ chế mua chung năng lượng và lùi lộ trình thực thi các quy định kiểm soát phát thải methane đối với hàng nhập khẩu sang năm tiếp theo.

Những đề xuất điều chỉnh chính sách cấp bách được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng Châu Âu chịu sức ép nặng nề từ các gián đoạn do xung đột tại Trung Đông. Giá khí đốt trong khu vực đã tăng vọt từ khoảng 27 euro lên gần 80 euro/MWh, trong khi giá dầu duy trì ở mức cao trên 100 USD/thùng.

Đáng chú ý, mức dự trữ khí đốt của EU hiện chỉ đạt khoảng 68% dung tích kho chứa, thấp hơn 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận mức đáy tính từ năm 2011. Giới phân tích nhận định dù rủi ro thiếu hụt trong ngắn hạn chưa xảy ra nếu thời tiết ôn hòa, song một đợt rét đậm bất ngờ kết hợp với sự đứt gãy nguồn cung có thể lập tức kích hoạt làn sóng tăng giá mới.

Trước thực tế này, quy định về phát thải methane dự kiến áp dụng từ năm 2027 đang vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia xuất khẩu và hơn 10 nước thành viên EU do lo ngại rào cản kỹ thuật sẽ gây đứt gãy khả năng cung ứng. Việc Pháp công khai ủng hộ hoãn lộ trình cho thấy mối lo ngại về an ninh năng lượng đang trực tiếp làm thay đổi ưu tiên chính sách môi trường của khối.

Thanh Giang