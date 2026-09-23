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Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích Maroc trong quản lý biên giới Ceuta

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn CNN tại New York, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã vừa đưa ra những đánh giá liên quan đến công tác phối hợp kiểm soát biên giới của lực lượng chức năng Maroc, sau sự cố di cư quy mô lớn vừa qua tại vùng lãnh thổ tự trị Ceuta thuộc Bắc Phi.

Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích Maroc trong quản lý biên giới Ceuta

Trả lời phỏng vấn CNN tại New York, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã vừa đưa ra những đánh giá liên quan đến công tác phối hợp kiểm soát biên giới của lực lượng chức năng Maroc, sau sự cố di cư quy mô lớn vừa qua tại vùng lãnh thổ tự trị Ceuta thuộc Bắc Phi.

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Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích Maroc trong quản lý biên giới Ceuta

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez xác nhận các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang tích cực điều tra, làm rõ chuỗi diễn biến diễn ra hồi cuối tháng 7, đồng thời đề nghị phía Maroc phối hợp làm rõ nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Tuyên bố của Thủ tướng Tây Ban Nha đưa ra nhằm đề cập vụ việc xảy ra trong hai ngày 30 và 31/7, khi hơn 70.000 người di cư bất ngờ tràn qua biên giới Ceuta. Mặc dù phần lớn đã quay trở lại Maroc ngay sau đó, song số lượng người còn kẹt lại hiện vẫn gây áp lực lớn cho công tác bảo đảm an toàn và trật tự tại địa phương.

Trước đó, nhà lãnh đạo Tây Ban Nha nhấn mạnh hai bên cần tăng cường trao đổi và điều chỉnh cơ chế phối hợp nhằm ngăn ngừa nguy cơ tái diễn kịch bản tương tự. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý chưa có căn cứ cho thấy các cơ quan chức năng Maroc cố ý để xảy ra sự cố này.

Theo các đánh giá kỹ thuật và dữ liệu giám sát của phía Tây Ban Nha, số lượng nhân viên an ninh Maroc tại khu vực cửa khẩu khi đó thấp hơn đáng kể so với thường lệ và các biện pháp kiểm soát được cho là chưa đạt hiệu quả như thông thường.

Hiện nay, Chính phủ Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai công tác phân loại, xác minh nhân thân đối với những trường hợp còn ở lại nhằm xem xét giải quyết theo đúng các quy định pháp lý hiện hành. Đối với trường hợp người vị thành niên không có người giám hộ đi kèm, chính quyền cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình bảo hộ đặc biệt cùng các tiêu chuẩn quốc tế về quyền trẻ em và không thực hiện việc trục xuất tóm tắt.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Tây ban nha #Maroc #Lực lượng chức năng #Kiểm soát #ceuta

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