EU cam kết gói hỗ trợ 200 triệu euro Azerbaijan

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ngày 2/7, đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại thủ đô Baku, mở đầu chuyến công du hai ngày tới khu vực Nam Kavkaz. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm củng cố an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng kết nối và thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại thủ đô Baku. Ảnh: Tvpworld.

Tại cuộc hội đàm, bà von der Leyen công bố đề xuất thiết lập Quan hệ Đối tác Kết nối EU - Azerbaijan, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, năng lượng và hạ tầng số. Theo đó, thông qua sáng kiến Global Gateway, EU sẽ dành tới 200 triệu euro viện trợ không hoàn lại cho các dự án tại Azerbaijan và khu vực Nam Kavkaz. Khoản hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ huy động khoảng 2 tỷ euro vốn đầu tư từ khu vực công và tư nhân.

Bên cạnh đó, EU cũng triển khai chương trình trị giá 20 triệu euro nhằm hỗ trợ các cộng đồng khu vực biên giới, bao gồm các hoạt động rà phá bom mìn, chăm sóc y tế, phát triển nông thôn và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phát biểu sau cuộc gặp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đánh giá Azerbaijan là đối tác năng lượng quan trọng của EU, cho rằng Hành lang Khí đốt phương Nam đã góp phần tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu trong những năm gần đây. Bà von der Leyen cũng hoan nghênh những tiến triển trong tiến trình hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan, đồng thời bày tỏ kỳ vọng một thỏa thuận hòa bình sẽ tạo nền tảng cho hợp tác và phát triển lâu dài tại Nam Kavkaz.

EU dành 200 triệu euro viện trợ không hoàn lại cho các dự án tại Azerbaijan và khu vực Nam Kavkaz Ảnh: Azvision - Azerbaijan news.

Về phía Azerbaijan, Tổng thống Ilham Aliyev cho biết xuất khẩu khí đốt sang các nước thành viên EU đã tăng khoảng 65% kể từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ về đối tác năng lượng năm 2022. Hiện có 10 quốc gia thành viên EU nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan, trong đó khoảng một nửa lượng khí đốt xuất khẩu của nước này được cung cấp cho thị trường châu Âu.

Chuyến thăm của bà von der Leyen diễn ra trong bối cảnh EU tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và mở rộng các tuyến vận tải chiến lược. Sau khi kết thúc các cuộc làm việc tại Azerbaijan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu sẽ tới Armenia để tiếp tục trao đổi về tiến trình hòa bình và hợp tác khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews; PAP (Ba Lan), Tvpworld.