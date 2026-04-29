Duy trì chế độ ứng trực tại điểm “nóng” giao thông trên cao tốc

Nhằm đảm bảo trật tự giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra ùn tắc trên tuyến cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hiện nay các đơn vị vận hành và khai thác tuyến đường đang tăng cường phối hợp duy trì chế độ ứng trực 24/24 tại các điểm “nóng” có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông, khắc phục sự cố, giải tỏa giao thông một cách nhanh nhất, đảm bảo an toàn, thông suốt.

Sẵn sàng khắc phục sự cố ùn tắc

Nhận định dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa có thể lên tới từ 50.000 đến 60.000 lượt xe/ngày đêm. Với lưu lượng phương tiện tăng đột biến như trên nếu xảy ra sự cố va chạm tai nạn có khả năng cao sẽ gây ùn, ứ cục bộ tại một số vị trí.

Trước tình trạng trên, Công ty CP Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT, chống ùn tắc, đoạn từ Km288+000 Bắc hầm Tam Điệp vào đến Km351+000 thuộc nút giao Vạn Thiện. Theo đó, cùng với duy trì chế độ ứng trực, kiểm soát tốt tình hình, đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo từng đoạn tuyến..., đơn vị phối hợp với Trung tâm điều hành giao thông tuyến trực tổng đài thông tin liên lạc 24/24h nắm tình hình giao thông trên toàn tuyến cao tốc và các đường kết nối với đường cao tốc, chủ động phối hợp với đơn vị kịp thời thông tin thực hiện phương án điều tiết giao thông từ xa nếu xảy ra ùn tắc.

Nhân viên vận hành, Ban điều hành Bắc hầm Tam Điệp - Vạn Thiện ( thuộc Công ty CP Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam) trực gác tại nút giao cao tốc Đông Xuân.

Ông Trần Thanh Bình - Đội phó Đội vận hành, Ban điều hành Bắc hầm Tam Điệp - Vạn Thiện thuộc Công ty CP Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam cho biết: “Thực hiện kế hoạch phòng chống ùn tắc giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dự kiến sáng ngày 30/4 lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc, hướng từ Tam Điệp về Vạn Thiện sẽ tăng đột biến. Trên cơ sở phân tích lưu lượng, lộ trình, từ đó đơn vị đã tăng cường nhân lực đảm bảo giao thông; phối hợp với các đơn vị thu phí trên tuyến và lực lượng CSGT của Cục C08 triển khai phương án giải tỏa nhanh nhất ùn tắc, hướng dẫn phương tiện di chuyển xuống các nút giao gần nhất”.

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC trực tại Trung tâm điều hành nút giao Vạn Thiện.

Ông Ngô Duy Dũng, Phó trưởng tuyến thường trực, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC thông tin: "Hiện nay, đơn vị thu phí tự động VETC trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu đã phân công cán bộ, nhân viên trực đảm bảo giao thông trong thời gian cao điểm nghỉ lễ. Trường hợp bất khả kháng, khi có hiện tượng xảy ra ùn tắc, đơn vị vận hành sẽ xin ý kiến của chủ đầu tư và lực lượng CSGT của C08 thực hiện phương án dựng barie để giải phóng lưu lượng phương tiện, hạn chế ùn tắc tại làn thu phí một cách nhanh nhất".

CSGT ghi hình xử lý vi phạm

Không chờ đến khi xảy ra ùn tắc hay sự cố tai nạn xảy ra trên tuyến, hiện nay Đội CSGT số 3, Phòng 6, Cục CSGT (C08) Bộ Công an đã sớm triển khai các phương án kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc qua tỉnh Thanh Hóa trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Ngay từ 14 giờ chiều ngày 29/4, Đội CSGT số 3 đã huy động 100% quân số, chia thành các tổ công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động trên dọc tuyến ghi hình phương tiện vi phạm. Mục tiêu nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện sớm vi phạm, nhất là phương tiện dừng đỗ trên cao tốc không đúng nơi quy định, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển làn không bật xin nhan để phương tiện lưu thông phía sau biết... Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa nắm tình hình nếu có hiện tượng ùn ứ trên cao tốc sẽ điều chỉnh thực hiện phương án phân luồng các phương tiện xuống các nút giao để ra các Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, 47..., giảm áp lực giao thông trên cao tốc.

CSGT phân luồng, hướng dẫn giao thông tại nút giao Đông Xuân.

“Trong những ngày này, lực lượng CSGT duy trì trực 100% quân số, bám tuyến, bám địa bàn, kiểm soát cả ngày lẫn đêm, nhất là tại các vị trí lên xuống nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, tuần lưu, tuyên truyền, nhắc nhở lái xe, cảnh báo tai nạn, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng trong dịp nghỉ lễ” - thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin.

Khánh Huyền