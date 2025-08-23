Đường về nẻo thiện

Có một thực tế, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thường đối mặt với nỗi lo và những mặc cảm, tự ti bởi ánh mắt kỳ thị của cộng đồng. Rào cản ấy khiến đường về nẻo thiện trở nên gập ghềnh và dễ dàng xô đẩy họ quay trở lại con đường lầm lỡ. Thấu hiểu và cảm thông, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng chức năng đã đồng hành, sẻ chia cùng những người có quá khứ lầm lỗi và trao cho họ thêm cơ hội làm lại cuộc đời.

Vốn vay của Ngân hàng CSXH Thọ Xuân dành cho người chấp hành xong án phạt tù giúp anh Nguyễn Văn Toàn, ở xã Thọ Long phát triển chăn nuôi.

Nếu không được giới thiệu trước, tôi không thể nghĩ rằng Trịnh Văn Lợi, sinh năm 1969 ở xã Nga Thắng đã từng 2 lần phải ngồi tù. Bởi, ngồi trước mặt tôi là một tấm gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất giỏi của xã với thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm.

Ngược về quá khứ, giọng trầm buồn, anh Lợi cho biết: “Cũng vì thiếu hiểu biết, tôi đã 2 lần phạm tội và phải trả giá bằng những tháng ngày lao lý. Chấp hành xong 2 án phạt tù (lần cuối ra tù vào năm 2013), tôi về tái hòa nhập cộng đồng. Ở quê, thời điểm ấy đi tù 1 lần đã “ghê gớm” lắm rồi, huống hồ 2 lần nên không tránh khỏi ánh mắt kỳ thị, lời đàm tiếu. Trong hoàn cảnh ấy tôi được người thân, chính quyền, lực lượng công an, nhất là vợ tôi luôn đồng hành, chia sẻ, giúp tôi có thêm quyết tâm làm lại cuộc đời”.

Theo anh Lợi, đầu tiên, anh làm nghề lái xe ba gác, sau đó làm nghề sản xuất đậu phụ và khi được tiếp cận các nguồn vốn vay doanh nhân dành cho người lầm lỗi, vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), anh chuyển sang chăn nuôi bò, lợn. Có thời điểm, gia đình nuôi lên đến 100 con lợn. Từ năm 2017 đến nay, anh bỏ chăn nuôi, chuyên tâm sang lĩnh vực trồng trọt. Được xã tạo điều kiện, anh thuê lại ruộng của các hộ dân trong xã không có điều kiện sản xuất để trồng lúa, trồng màu, với diện tích 5,7 mẫu lúa, 7 sào lạc và trồng từ 2 - 3ha khoai tây vụ đông. Để phục vụ cho việc sản xuất của gia đình và bà con trong vùng, anh đầu tư mua sắm 2 máy cày, bừa và 1 máy gặt lúa, với số tiền trên 1 tỷ đồng. Số tiền này được huy động bằng nhiều nguồn như tích cóp của gia đình, vốn doanh nhân dành cho người lầm lỡ và vốn vay của Ngân hàng CSXH. Với mô hình kinh tế trên, thu nhập hiện nay của gia đình sau khi trừ chi phí đạt từ 300 - 400 triệu đồng/năm.

Sau gần 7 năm chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 5, Bộ Công an, tháng 4/2019 anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Thọ Long trở về đoàn tụ với gia đình. Những ngày đầu trở về tái hòa nhập cộng đồng anh không dám bước ra khỏi nhà. Song, bằng tình thương yêu, động viên, khích lệ của vợ, anh dần xóa bỏ mặc cảm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh bàn với vợ mua lợn sữa về nuôi, sau đó bán lợn giống cho người có nhu cầu. Được vợ ủng hộ, chính quyền xã và lực lượng công an đứng ra bảo lãnh, anh tiếp cận gói vay của Ngân hàng CSXH Thọ Xuân với số tiền 100 triệu đồng. Nguồn vốn này giúp anh đầu tư xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi. Sau 2 năm, đàn lợn của gia đình luôn duy trì số lượng 50 con (30 con lợn giống và 20 lợn thịt). Mỗi năm, xuất bán từ 2 - 3 tấn lợn giống và hơn 6 tấn lợn thịt, mang lại cho gia đình khoản lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Anh Toàn chia sẻ: “Sai lầm trong quá khứ là một bài học “đau thương” để tôi răn mình và quyết tâm phấn đấu cho chặng đường phía trước. Sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình, chính quyền và lực lượng công an đã giúp tôi tự tin, vững bước để thay đổi cuộc đời mình".

Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 4.324 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có trên 3.900 người đang cư trú, sinh sống tại các địa phương. Để tạo điều kiện cho các trường hợp này hoàn lương, có cuộc sống, việc làm, thu nhập ổn định, thời gian qua các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng chức năng đã chung tay vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm trường hợp có việc làm, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách đối với người chấp hành xong án phạt tù, nguồn vốn phát triển kinh tế, Ngân hàng CSXH trong tỉnh đã giải ngân cho 707 người, tổng dư nợ đến ngày 31/7/2025 là 65,6 tỷ đồng... Sự quan tâm này là điểm tựa, cầu nối, giúp những người chấp hành xong án phạt tù có thêm động lực, vững bước trên con đường hoàn lương của mình.

Bài và ảnh: Minh Lý