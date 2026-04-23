Đường sắt Việt Nam tiếp tục giảm giá vé tàu khách từ 23/4

Ngày 22/4, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt thông báo giảm tiếp giá vé và cước vận tải hàng hoá từ 0 giờ ngày 23/4 khi giá xăng, dầu tiếp tục hạ nhiệt.

Đây là tín hiệu vui cho hành khách có nhu cầu di chuyển dịp nghỉ Giỗ Tổ và lễ 30/4 - 1/5.

Cụ thể, giá vé tàu khách giảm 3% và cước vận chuyển hàng hóa giảm 5%.

Trước đó, ngày 10/4, ngành đường sắt đã giảm giá vé tàu khách và cước vận chuyển hàng hóa khi giá nhiên liệu trong nước điều chỉnh.

Để giúp hành khách tối ưu hoá kinh phí, tới đây, ngành đường sắt sẽ triển khai tính năng “giá vé linh hoạt” trên hệ thống bán vé điện tử, với mức ưu đãi giảm đến 35% cho các chặng ngắn.

Khác với các chương trình khuyến mãi thông thường, “giá vé linh hoạt” được áp dụng dựa trên tình hình bán vé thực tế của từng vị trí chỗ trong chuyến tàu.

Cụ thể, khi một chỗ ngồi hoặc giường nằm đã được bán cho hành khách có hành trình dài (trên 70% quãng đường), các chặng ngắn còn lại sẽ được hệ thống AI truy quét, tự động giảm giá sâu và hiển thị số chỗ bằng màu xanh nhạt, đồng thời hiện rõ số tiền được giảm. Nhờ đó, trên cùng một toa tàu, hành khách đi chặng ngắn có thể mua được vé với mức giá thấp hơn.

Chương trình đang áp dụng thí điểm cho các đoàn tàu SE5, SE6, SE7, SE8, thời gian từ nay đến hết 15/5/2026, sau đó sẽ được triển khai rộng rãi trên các đoàn tàu khác. Các vị trí giường nằm hoặc ghế ngồi có giá ưu đãi được hiển thị chữ số màu xanh nhạt trên hệ thống, giúp hành khách dễ dàng nhận biết và lựa chọn.

Nguồn: https://vtv.vn/duong-sat-viet-nam-tiep-tuc-giam-gia-ve-tau-khach-tu-23-4-100260422213303316.htm