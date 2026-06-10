Dừng phát hành, triển khai thu hồi cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra thông cáo về việc xử lý cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Dừng phát hành, thu hồi sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Ảnh nguồn Internet

Trong thời gian qua, cuốn sách “ Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và cơ quan báo chí. Bên cạnh những ý kiến ghi nhận, đã có nhiều ý kiến phản ánh, góp ý liên quan đến một số nội dung lịch sử, dữ liệu và cách diễn đạt trong tác phẩm.

Trên tinh thần cầu thị, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã tổ chức rà soát toàn bộ nội dung cuốn sách. Qua rà soát, Nhà xuất bản nhận thấy hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử, một số nhận định và cách diễn đạt trong tác phẩm. Nhà xuất bản Hội Nhà văn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy, kỳ vọng của bạn đọc.

Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Nhà xuất bản đã ban hành quyết định dừng phát hành và quyết liệt triển khai thu hồi cuốn sách; đồng thời thực hiện các biện pháp chấn chỉnh nghiêm khắc nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định. Nhà xuất bản Hội Nhà văn trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của bạn đọc, nhà nghiên cứu, chuyên gia và các cơ quan chỉ đạo, quản lý. Nhà xuất bản cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biên tập, thẩm định nội dung, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn