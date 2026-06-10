Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Dừng phát hành, triển khai thu hồi cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra thông cáo về việc xử lý cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Dừng phát hành, triển khai thu hồi cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ra thông cáo về việc xử lý cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Dừng phát hành, triển khai thu hồi cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”

Dừng phát hành, thu hồi sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Ảnh nguồn Internet

Trong thời gian qua, cuốn sách “ Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và cơ quan báo chí. Bên cạnh những ý kiến ghi nhận, đã có nhiều ý kiến phản ánh, góp ý liên quan đến một số nội dung lịch sử, dữ liệu và cách diễn đạt trong tác phẩm.

Trên tinh thần cầu thị, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã tổ chức rà soát toàn bộ nội dung cuốn sách. Qua rà soát, Nhà xuất bản nhận thấy hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử, một số nhận định và cách diễn đạt trong tác phẩm. Nhà xuất bản Hội Nhà văn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản coi đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy, kỳ vọng của bạn đọc.

Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Nhà xuất bản đã ban hành quyết định dừng phát hành và quyết liệt triển khai thu hồi cuốn sách; đồng thời thực hiện các biện pháp chấn chỉnh nghiêm khắc nhằm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định. Nhà xuất bản Hội Nhà văn trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của bạn đọc, nhà nghiên cứu, chuyên gia và các cơ quan chỉ đạo, quản lý. Nhà xuất bản cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng công tác biên tập, thẩm định nội dung, bảo đảm chất lượng xuất bản phẩm và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Từ khóa:

#cuốn sách #Triển khai #Ánh sáng #Thu hồi #Nhà văn #Bạn đọc #Phản ánh #Mạng xã hội #Thông báo #Thẩm định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khám phá du lịch miền biên viễn

Khám phá du lịch miền biên viễn

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Từ thượng nguồn nhìn xuống, dòng sông Mã chỉ như một dải bạc nhỏ uốn lượn giữa những lớp núi đồi sừng sững. Hơn 200km vượt đường đèo dốc, bản làng vùng biên giới phía Tây xứ Thanh hiện lên trong làn sương bảng lảng vừa gợi cảm giác xa xôi, vừa cuốn...
KOL tham gia lan tỏa du lịch xứ Thanh

KOL tham gia lan tỏa du lịch xứ Thanh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/6, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến Du lịch Thanh Hóa tổ chức buổi giới thiệu chương trình truyền thông “Review 0đ - Lan tỏa giá trị xứ Thanh 2026” do KOL Nguyễn Quang Thành - admin kênh Về xứ Thanh khởi xướng.
Sầm Sơn bứt phá với diện mạo mới, trải nghiệm mới

Sầm Sơn bứt phá với diện mạo mới, trải nghiệm mới

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Mùa du lịch biển năm 2026 đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Sầm Sơn. Không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng quen thuộc của hàng triệu du khách mỗi năm, Sầm Sơn đang từng bước khẳng định vị thế bằng diện mạo đô thị hiện đại hơn, môi trường du lịch...
“Thanh thiên” và “thiên thanh”

“Thanh thiên” và “thiên thanh”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - “Thanh thiên” 青天 và “thiên thanh” 天青 là hai từ Việt gốc Hán hay bị lẫn lộn với nhau, hoặc bị coi là đồng nghĩa. Sự nhầm lẫn này không chỉ xảy ra với người bình thường mà còn ngay với cả người biên soạn từ điển.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh