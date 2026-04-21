Dựng “lá chắn” đê, kè biển trước mùa mưa bão

Trước dự báo diễn biến bất thường của thiên tai trong năm 2026, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang gấp rút củng cố, tu bổ các tuyến đê, kè xung yếu, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Công trình kè bờ biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến đang được gấp rút thi công.

Với 24 con sông lớn nhỏ, hệ thống công trình đê điều của Thanh Hóa có quy mô lớn, bao gồm 1.008km đê, 1.118 cống qua đê và 443 tuyến kè... Đây là những công trình có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản Nhân dân và sản xuất nông nghiệp trước thiên tai. Tuy nhiên, theo thống kê của Chi cục Thủy lợi, từ năm 2014 đến nay trên địa bàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng trực tiếp của 27 cơn bão, 2 cơn áp thấp nhiệt đới, 54 trận giông lốc, sét, 63 đợt mưa lớn, 3 trận lũ quét, 5 trận sạt lở đất... ước giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng 17.400 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, tỉnh Thanh Hóa chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lớn và một số cơn bão mạnh, gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hệ thống đê, kè biển trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra những sự cố nghiêm trọng, như: tình trạng xâm thực, sạt lở bờ biển khu vực phường Nam Sầm Sơn; Công trình kè bờ biển Hải Tiến (qua xã Hoằng Thanh và xã Hoằng Tiến) bị sụt lún chân kè, mái kè; tình trạng sạt sụt mái kè trên đê biển Hải Bình, phường Hải Bình... Đến nay, những sự cố đó chưa được ngành chức năng, địa phương khắc phục triệt để, nhiều vị trí đê, kè và cống xung yếu chưa đảm bảo, đang đặt ra nỗi lo mất an toàn khi mùa mưa bão 2026 đang đến gần.

Công trình kè bờ biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Tiến được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2017. Trong cơn bão số 5 năm 2025 (tháng 8/2025) sóng lớn kết hợp triều cường đã làm công trình bị sụt lún chân kè, mái kè, đường giao thông bên trong bờ kè và tường bờ kè bị nứt, xô nghiêng về phía biển tại nhiều vị trí, tổng chiều dài khu vực khoảng 300m. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, sự cố sạt, sụt diễn biến phức tạp, nguy cơ phát triển thêm gây mất an toàn công trình kè, đường giao thông phía trong kè làm ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch khu vực biển Hải Tiến và có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, cơ sở hạ tầng của tổ chức và người dân trong khu vực.

Trước thực trạng đó, ngày 11/9/2025 UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Tiến. Đồng thời, UBND xã Hoằng Tiến kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để đầu tư khắc phục, xử lý đoạn kè sạt lở và đề nghị cho phép triển khai ngay một số biện pháp tạm thời trong khi hoàn tất thủ tục đầu tư nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, du khách và đảm bảo sự an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, đến nay sự cố trên công trình bờ kè biển Hải Tiến vẫn chưa được xử lý triệt để. Ông Lê Duy Trọng, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Tiến, cho biết: “Chiều dài tuyến kè bị sạt lở nhiều điểm, phạm vi ảnh hưởng rộng đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn. Do đó, UBND xã đang phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án xử lý, khắc phục các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình và ổn định hạ tầng phục vụ du lịch”.

Đầu tháng 3/2026, UBND tỉnh đã phê duyệt phân bổ kinh phí hơn 381 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp công trình kè bờ biển Hải Tiến bị sạt lở, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tạo điều kiện để khu du lịch nhanh chóng phục hồi. Đây là những trợ lực cần thiết để tu bổ, khắc phục sự cố, góp phần bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của người dân.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời”, ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức đánh giá hiện trạng, kiểm tra toàn diện hệ thống cống dưới đê và các đoạn đê biển xung yếu tại vùng Nga Sơn, Hậu Lộc, Sầm Sơn (cũ). Đối với các vị trí chưa có kinh phí duy tu lớn, chính quyền địa phương phải chuẩn bị sẵn vật tư dự phòng như rồng đá, bao cát để ứng cứu ngay khi có sự cố. Cùng với đó, lực lượng xung kích tại các xã ven biển đang được tập huấn quy trình tuần tra, canh gác đê theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả hạ tầng lẫn phương án ứng phó, Thanh Hóa đang nỗ lực tối đa gia cố, thi công, xử lý những lỗ hổng gây mất an toàn cho hệ thống đê, kè biển, với mục tiêu xây dựng hệ thống đê, kè biển thực sự là “lá chắn” vững chắc, giúp người dân yên tâm ổn định đời sống và sản xuất khi mùa mưa bão cận kề.

Bài và ảnh: Lê Hòa