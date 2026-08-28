Dừng hoạt động trang trại chăn nuôi vịt tại xã Nông Cống

Trong quá trình hoạt động, trang trại chăn nuôi vịt xiêm của Công ty TNHH Grimaud Việt Nam thuộc địa bàn thôn Vạn Thắng (xã Nông Cống) đã phát tán mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Grimaud Việt Nam đã đầu tư các công trình thu gom, xử lý chất thải nhưng còn một số hạng mục chưa đảm bảo, cần khắc phục.

Hiện nay, trang trại của Công ty TNHH Grimaud Việt Nam nuôi khoảng 20 nghìn con vịt xiêm. Theo kết quả kiểm tra ngày 20/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa và UBND xã Nông Cống, một số vị trí lưới chắn giảm mùi hôi chuồng nuôi bị bong, rách, làm giảm hiệu quả ngăn ngừa phát tán mùi hôi ra môi trường.

Công ty cũng chưa cung cấp được hồ sơ, chứng từ mua, sử dụng hóa chất và các tài liệu có liên quan để chứng minh việc vận hành và các biện pháp xử lý nước thải, khí thải, mùi hôi theo nội dung giấy phép môi trường được cấp.

Trước thực tế trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH Grimaud Việt Nam hoàn thành việc xuất bán toàn bộ đàn vịt, dừng hoạt động chăn nuôi chậm nhất vào ngày 15/9/2026; không nhập đàn, tái đàn dưới bất kỳ hình thức nào trong thời gian rà soát, khắc phục các tồn tại.

Ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết: “UBND xã đã giao các phòng chức năng chủ động rà soát hồ sơ về bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, chăn nuôi và các hồ sơ pháp lý có liên quan đối với trang trại chăn nuôi vịt của Công ty TNHH Grimaud Việt Nam. Từ đó, đối chiếu với hiện trạng hoạt động thực tế để hướng dẫn chủ trang trại hoàn thiện, khắc phục các nội dung còn chưa phù hợp theo quy định; xem xét, xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu và nội dung trang trại đã cam kết, trong đó tập trung vào việc thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu mùi hôi, thu gom, xử lý chất thải”.

Nước thải phát sinh từ hoạt động của trang trại chăn nuôi vịt được dẫn về hầm biogas và ao lắng.

Theo ghi nhận, hiện tại Công ty TNHH Grimaud Việt Nam đã tăng cường vệ sinh chuồng trại, thu gom, xử lý chất thải; thường xuyên vận hành hệ thống phun nước dạng sương có sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý, giảm thiểu mùi hôi sau tất cả các dãy chuồng nuôi và tại các khu vực phát sinh mùi; khắc phục các lớp lưới bị bong, rách, duy trì đầy đủ lưới chắn, hệ thống thông gió và các biện pháp kiểm soát mùi; hạn chế phát tán mùi hôi, chất thải, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của các hộ dân khu vực xung quanh.

Theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Nông Cống, ngay sau ngày 15/9/2026 khi xuất bán toàn bộ đàn vịt, Công ty TNHH Grimaud Việt Nam thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chuồng trại; thu gom, xử lý phân, nước thải và chất thải phát sinh, không để tồn đọng, rò rỉ, phát tán mùi hôi hoặc xả chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Trang trại chỉ được tổ chức chăn nuôi trở lại khi khắc phục đầy đủ các tồn tại mà các sở, ngành và địa phương yêu cầu.

Minh Quân