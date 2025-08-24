Đừng ám ảnh “tháng cô hồn”

Năm nào cũng vậy, tháng bảy âm lịch thường được nhiều người gắn với câu nói quen thuộc: “Tháng cô hồn, cẩn thận đấy”.

Có lần tôi phải đi công tác xa đúng vào tháng bảy âm lịch, cả người thân, bạn bè đều dặn: “Đi đứng, làm việc gì cũng nên cẩn thận. Đang tháng cô hồn”. Dù không duy tâm, nhưng việc có nhiều người dặn dò cũng ít nhiều tạo ra áp lực. Suốt cả chuyến đi mọi thứ tôi đều phải chủ động điều chỉnh sao cho thật đơn giản, nhẹ nhàng nhất có thể. Có một số mối quan hệ cũ ở nơi đến công tác trước đó dự định sẽ gặp gỡ, giao lưu, nhưng nhớ lời dặn nên đành hủy. Chuyến công tác có kết quả như mục tiêu đặt ra, nhưng không như ý nguyện. Tôi tự an ủi mình: “Thôi thì có kiêng có lành” như cái cách mà ông bà vẫn nói với nhau.

Tháng cô hồn là câu từ xuất hiện rất nhiều. Lở lời vạ miệng người ta đổ lỗi cho tháng cô hồn. Bị cấp trên phê bình cũng đổ lỗi cho tháng cô hồn. Va chạm giao thông, bị phạt tiền, giữ phương tiện, cũng được người ta cho là vì tháng cô hồn... Cụm từ “tháng cô hồn” ám ảnh nhiều người, đến mức chuẩn bị vào tháng bảy việc đầu tiên mà họ nghĩ đến là đi giải hạn.

Vì sao lại “áp đặt” tháng bảy là tháng cô hồn và có thật tháng cô hồn khủng khiếp đến mức khiến người ta bị đen đủi đến thế không?

Theo văn hóa dân gian, rằm tháng bảy là dịp vong hồn dưới âm phủ được lên cõi trần gian về thăm nhà, nên con cháu trên dương trần đốt vàng mã để cúng dâng, hiếu kính. Còn trong quan niệm của Phật giáo, lễ vu lan báo hiếu dịp tháng bảy âm lịch gắn với câu chuyện Bồ tát Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi địa ngục vào ngày rằm tháng bảy và ngày này thành truyền thống báo hiếu cha mẹ. Toàn là những điều tốt đẹp cả, nhưng cũng không biết vì đâu mà người ta gán cho tháng bảy âm lịch đủ thứ tai ách. Nào là tháng xấu phải cẩn thận lời nói, việc làm, không mua sắm, không làm việc lớn...

Cứ cho là tháng bảy các âm hồn được lên dương gian đi nữa, nhưng liệu rằng các âm hồn có đủ sức để khiến cho những thứ không mong muốn ập đến với ai đó. Hơn nữa, những âm hồn ấy chính là tổ tiên, phụ mẫu của chúng ta. Chẳng có lý do gì để họ phải làm hại chúng ta hay làm hại những người không quen biết cả.

Nếu như việc tham gia giao thông của ai đó có sự tập trung thì khó để mà xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng cũng không thể xử phạt hay giữ phương tiện được. Làm việc tuân thủ pháp luật, quy chế thì chẳng có lý do gì để cơ quan chức năng sờ gáy hay cấp trên phê bình cả. Nói năng, cư xử đúng mực thì cũng khó để mà bị vạ miệng...

Muốn bình an đến với mình thì nên vượt lên nỗi ám ảnh, để sống, làm việc một cách thuận pháp. Đừng đổ lỗi cho "tháng cô hồn” và thu mình lại trong dịp này khiến làm mất đi cơ hội.

Hạnh Nhiên