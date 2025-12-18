Đức tăng tốc hiện đại hóa quân đội, khẳng định vai trò dẫn dắt đảm bảo an ninh và ổn định ở châu Âu

Quốc hội Đức đã chính thức phê duyệt gói mua sắm quân sự trị giá khoảng 50 tỷ euro (tương đương 59 tỷ USD). Gói mua sắm khổng lồ phản ánh nỗ lực chưa từng có của Berlin trong việc củng cố lực lượng vũ trang, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới NATO và các đối tác quốc tế về vai trò dẫn dắt của Đức trong việc bảo đảm hòa bình và ổn định ở châu Âu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trước Hạ viện (Bundestag) ngày 17/12/2025, sau cuộc họp hôm 15/12 tại Berlin giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu và đại diện Liên minh châu Âu (EU), NATO và Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Quốc phòng Đức, các khoản mua sắm lần này bao gồm hơn 30 dự án với tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và Iris-T, pháo binh, ngư lôi, xe bọc thép, hệ thống vũ khí cho máy bay, cùng các nền tảng trinh sát trên không không người lái và hệ thống vệ tinh. Ngoài ra, Berlin còn trang bị mới quân phục và thiết bị chiến đấu cho khoảng 460.000 binh sĩ, cùng trang bị bảo hộ cho 80.000 nhân viên dân sự.

Các thương vụ này, đã được Ủy ban Ngân sách Quốc hội phê duyệt, nâng tổng giá trị mua sắm quốc phòng được thông qua trong năm nay lên gần 83 tỷ euro – mức kỷ lục từ trước tới nay. Trong tuyên bố của mình, Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi đang gửi đi một tín hiệu tới NATO và các đối tác rằng Đức sẵn sàng dẫn đầu và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đảm bảo an ninh và hòa bình tại châu Âu.”

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius cho biết, chi tiêu quốc phòng trong năm nay đã lập kỷ lục mới. Ông nhấn mạnh, các khoản đầu tư “khổng lồ” này sẽ còn cần thiết trong những năm tới để bảo đảm mỗi binh sĩ được trang bị đầy đủ và phù hợp với nhiệm vụ ngay khi gia nhập lực lượng.

Đức tăng mạnh chi tiêu quân sự sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Ảnh: Ina Fassbender.

Việc Đức tăng cường chi tiêu quân sự diễn ra sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Sự kiện này đã khiến Đức từ bỏ truyền thống hòa bình kéo dài nhiều thập kỷ, vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ quá khứ Thế chiến II, để tăng mạnh chi tiêu và hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Những lo ngại về mức độ cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, càng thúc đẩy Đức và các nước châu Âu khác đẩy nhanh quá trình tái vũ trang.

Trong dài hạn, Berlin dự kiến chi hơn 500 tỷ euro cho quốc phòng trong giai đoạn từ nay đến 2029, với mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng cốt lõi lên 3,5% GDP vào cuối thập kỷ, phù hợp với các mục tiêu NATO đã thông qua dưới sức ép từ Mỹ. Bộ trưởng Pistorius khẳng định, các khoản đầu tư quy mô lớn này sẽ được triển khai “thận trọng và có trách nhiệm”, nhằm bảo đảm an ninh quốc gia mà không làm xáo trộn ổn định kinh tế.

Thanh Hằng

Nguồn: AFP