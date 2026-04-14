Đưa vốn đến với hộ nghèo và các gia đình chính sách

Với mục tiêu hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thọ Xuân (NHCSXH Thọ Xuân) đã triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách, giúp nhiều hộ dân có thêm vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thọ Xuân kiểm tra tình hình sử dụng vốn tín dụng chính sách tại xã Lam Sơn.

Được vay vốn, tư vấn, giúp đỡ về phương hướng, cách thức sản xuất, đa số các hộ nghèo, gia đình chính sách đã sử dụng vốn vay có hiệu quả, vươn lên hộ khá giả. Qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương. Gia đình ông Nguyễn Văn Tâm ở thôn Thổ Chinh, xã Lam Sơn được NHCSXH Thọ Xuân cho vay 100 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm. Từ nguồn vốn vay, gia đình ông mở rộng mô hình chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Đến nay, gia đình ông có hơn chục con lợn nái mẹ và hàng trăm cây cam, ổi các loại. Gia đình ông thực hiện trả lãi đầy đủ hàng tháng, không có lãi tồn, ngoài ra còn gửi tiết kiệm qua Tổ tiết kiệm và vay vốn của thôn được hơn 5 triệu đồng, sau này góp vào trả gốc cho ngân hàng.

Với việc các tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập ở từng thôn, xã và được Ban chỉ đạo xóa đói - giảm nghèo xã kiểm tra, quản lý thông qua các tổ trưởng nên tình trạng sử dụng vốn vay sai mục đích được hạn chế đến mức thấp nhất. Vốn ưu đãi cho vay được thực hiện bình xét công khai, dân chủ thông qua chính quyền thôn, xã và các tổ chức chính trị - xã hội nên đã thực sự đến với các hộ nghèo thiếu vốn sản xuất. Chị Nguyễn Thị Oanh, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thổ Chinh, cho biết: “Tổ tiết kiệm vay vốn của thôn hiện có 60 thành viên đang vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ trên 3 tỷ đồng. Qua đánh giá các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, không có tình trạng lãi tồn và nợ quá hạn. Nhiều hộ đã thoát nghèo từ nguồn vốn ưu đãi”.

Sau sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH Thọ Xuân phụ trách 8 xã, gồm: Thọ Xuân, Lam Sơn, Thọ Long, Xuân Hòa, Sao Vàng, Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập. Để mọi hoạt động liên quan đến tín dụng chính sách duy trì thông suốt, không bị gián đoạn, ngân hàng đã tham mưu UBND các xã về việc tăng cường chỉ đạo ổn định hoạt động tín dụng chính sách sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; nhanh chóng bố trí điểm giao dịch thuận lợi để NHCSXH phục vụ người dân. Sau sắp xếp, nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn có quy mô lớn hơn, phạm vi hoạt động rộng hơn nên ngân hàng đã tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng cho các hội đoàn thể, các tổ trưởng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. NHCSXH Thọ Xuân hiện quản lý 324 tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn. Các tổ đã phát huy tốt vai trò ủy thác của mình, là “cánh tay nối dài” của NHCSXH trong việc quản lý vốn tại cơ sở, đặc biệt là khâu bình xét cho vay đúng đối tượng, chuyển vốn đến tận tay người cần vốn. Đồng thời, hướng dẫn, định hướng và kiểm tra quá trình sử dụng vốn có hiệu quả và đúng mục đích. Đến đầu tháng 4/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 800 tỷ đồng với 11.829 hộ nghèo và các gia đình chính sách còn dư nợ.

Giám đốc NHCSXH Thọ Xuân, Nguyễn Mạnh Yên cho biết: Có được vốn đã khó, nhưng để đồng vốn sinh lời lại càng khó hơn, nhất là đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách. Do đó, mỗi cán bộ ngân hàng luôn xác định không chỉ giải ngân cho vay mà còn đồng hành tư vấn, hỗ trợ các hộ sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Đồng thời, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến, hướng dẫn các hộ vay áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, từng bước phát huy hiệu quả nguồn vốn, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, ngân hàng cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại các địa phương, các tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; quy trình, chế độ nghiệp vụ, bảo đảm vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu quả sử dụng vốn theo đúng mục tiêu chương trình tín dụng đặt ra. Thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn, các chính sách tín dụng ưu đãi được tuyên truyền, thực hiện một cách dân chủ, công khai. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và những đối tượng chính sách khác có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Bài và ảnh: Lương Khánh