Quảng Ngọc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống

Đảng bộ xã Quảng Ngọc có 52 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.634 đảng viên. Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã khẩn trương ban hành chương trình hành động, tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lãnh đạo xã Quảng Ngọc thăm mô hình trồng cây cảnh của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Ngọc.

Xã Quảng Ngọc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Quảng Ngọc, Quảng Hợp, Quảng Văn và Quảng Phúc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; huy động hiệu quả mọi nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Để cụ thể hóa nghị quyết, sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai và quán triệt, triển khai nghị quyết đến các chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế. Đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”, biến nghị quyết thành hành động cụ thể.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bất Động Nguyễn Văn Chất, cho biết: "Việc xây dựng nghị quyết sát thực tế, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương và chủ động đưa ra những quyết sách đúng, thể hiện quyết tâm của toàn đảng bộ. Bám sát nghị quyết, chi bộ thôn Bất Động đã khuyến khích Nhân dân chăm sóc vùng lúa giống tập trung 10ha; phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại như mây tre đan, dệt chiếu, vận tải hàng hóa... với hơn 200 hộ dân tham gia. Hiện thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 64 triệu đồng/năm, thôn không còn hộ nghèo. Kinh tế phát triển, năm 2025 người dân đóng góp hơn 200 triệu đồng nâng cấp đường giao thông, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, thể thao”.

Về kinh tế, xã tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các ngành, nghề truyền thống, chế biến nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng... tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung hàng hóa, theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm; sản xuất cây trồng kết hợp với khai thác lợi thế nguồn thủy sản tự nhiên trên diện tích đất cói, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng gắn với hình thành, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP. Tiếp tục phát triển các ngành chế biến nông sản, thủy sản, đồ gỗ, mỹ nghệ, nội thất, chiếu cói, xây dựng. Rà soát, xây dựng đồng bộ các quy hoạch trên địa bàn xã, quy hoạch rõ vùng sản xuất, vùng dịch vụ thương mại, vùng đô thị, dân cư; triển khai xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào công nghiệp và làng nghề mới. Giữ vững và phát huy 8 sản phẩm OCOP, làng nghề chiếu cói địa phương, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động của địa phương...

Thực hiện sáng tạo, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, năm 2025 tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn xã đạt 14.590 tấn. Xã tiếp tục triển khai kế hoạch tích tụ, tập trung đất nông nghiệp và liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa chất lượng cao. Tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ước đạt 1.315 tấn, sản lượng mắm cáy chế biến ước đạt trên 10.500 lít/năm. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.293,7 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách xã ước đạt 271,9 tỷ đồng, đạt 152% dự toán tỉnh giao và đạt 101% so với HĐND xã giao. 87% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 26/26 thôn được công nhận khu dân cư văn hóa.

Thực hiện chuyển đổi số trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xã đã tập trung đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC), cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1/7/2025 đến 13/5/2026, Trung tâm PVHCC xã tiếp nhận 5.150 hồ sơ; đã giải quyết 4.784 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,89%, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,4%.

Ông Lê Như Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Ngọc, cho biết: "Sự quyết liệt trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng trong thực hiện của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân chính là nền tảng giúp địa phương thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Từ đó, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững".

Bài và ảnh: Phan Nga