Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng

Sáng 11/6/2026, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06- NQ/TW. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông qua chương trình hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo TTXVN