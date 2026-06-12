Ban hành các nghị quyết về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 với 2 dự án luật: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Tại Nghị quyết số 03/2026/UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) đối với 2 dự án luật: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua đối với 1 dự án pháp lệnh, 2 dự án nghị quyết, gồm: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 80/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 90/2025/UBTVQH15 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tại Nghị quyết số 05/2026/UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) đối với dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp thứ 6 (tháng 9/2026) đối với dự án Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ Thẩm phán.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 281/NQ-UBTVQH16 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, Trợ lý của đồng chí Vũ Hồng Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ban-hanh-cac-nghi-quyet-ve-dieu-chinh-chuong-trinh-lap-phap-nam-2026-post1116058.vnp