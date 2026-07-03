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Dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng tích cực

Hồng Ngọc
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng tích cực

Ngày 3/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng tích cực

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

6 tháng đầu năm, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động phức tạp, khó lường, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; giữ nguyên lãi suất điều hành và chỉ đạo ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Đến ngày 29/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 20 triệu tỷ đồng, tăng 7,73%, bổ sung cho nền kinh tế khoảng 1,4 triệu tỷ đồng so cuối năm 2025.

Cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu ngành kinh tế, vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Có khoảng 77% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; một số lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng lớn như lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; xuất khẩu và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng tích cực

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất; chủ động cân đối nguồn vốn, duy trì thanh khoản ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đến hết tháng 6, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt trên 233 nghìn tỷ đồng, tăng 7,35% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ tín dụng đạt trên 269 nghìn tỷ đồng, tăng 5,31% so với cuối năm 2025.

Nguồn vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ; tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt chẽ.

6 tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối; bảo đảm cân đối nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Thực hiện các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất; các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng; đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống, an toàn kho quỹ, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Hồng Ngọc

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