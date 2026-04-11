Du lịch suối, thác hấp dẫn du khách dịp hè

Từ những ngày đầu tháng 4, thác Mây (xã Thạch Quảng) đã bắt đầu đón đông đảo du khách đến tham quan, tắm mát. Bà Trịnh Mai Anh (xã Hoằng Hóa) chia sẻ: "Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tôi và gia đình đến thác Mây để tắm mát và thư giãn. Ở đây khung cảnh còn khá hoang sơ, trữ tình, hơn nữa nguồn nước cũng không quá sâu, đủ cho du khách tắm và bơi lội thoải mái. Không chỉ vậy, sau khi tắm mát chúng tôi còn được khám phá, trải nghiệm đời sống và thưởng thức các món ăn đặc sản của đồng bào dân tộc Mường ở đây như: măng đắng, gà đồi, thịt lợn nướng... Bởi vậy, trong dịp hè năm nay chúng tôi sẽ còn quay trở lại đây thêm nhiều lần và giới thiệu cho bạn bè đến trải nghiệm".

Thác Mây (xã Thạch Quảng) hấp dẫn du khách trong dịp hè.

Từ nhiều năm nay, vào dịp hè, thác Mây luôn thu hút rất đông khách du lịch ở cả trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tắm mát. Ông Bùi Văn Năng, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thạch Quảng cho biết: "Thác Mây còn được gọi là thác “chín bậc tình yêu” nằm giữa cánh rừng nguyên sinh đổ xuống từ đỉnh núi với độ cao khoảng 100m và có 9 bậc thác gối lên nhau tạo nên những dòng nước uốn lượn mềm mại như dải lụa trắng. Ngoài chín bậc thác chính còn có bậc thác cha, thác mẹ và thác con, hai bên dòng thác là những cây cổ thụ to luôn tỏa bóng mát. Vào những ngày nắng đẹp, nước thác trong vắt, hòa lẫn màu xanh của cây rừng mang đến cho du khách cảm giác thanh bình, thư thái".

Ngoài khám phá vẻ đẹp của thác Mây, khi đến đây du khách còn được khám phá nét văn hóa của các bản làng người Mường sinh sống xung quanh. Hiện nay, đồng bào dân tộc Mường nơi đây vẫn đang giữ gìn được nếp sống truyền thống, từ kiến trúc nhà sàn đến những món ăn dân dã, nghề dệt thổ cẩm... cùng nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người Mường như: đánh cồng chiêng, hát giao duyên, đánh mảng, ném còn, nhảy sạp... để phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Phát huy tiềm năng, lợi thế đó và để thu hút du khách về với thác Mây, xã Thạch Quảng đã tích cực đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch qua mạng xã hội đến đông đảo bạn bè, du khách. Đồng thời, đưa ra hàng loạt chương trình kích cầu, sản phẩm du lịch hấp dẫn và tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao độc đáo vào dịp hè như: giao lưu văn nghệ cùng đồng bào dân tộc Mường; tổ chức các trò chơi dân gian đánh mảng, đẩy gậy, kéo co... để mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Cùng với đó, khuyến khích các hộ làm du lịch cộng đồng tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng du lịch. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng phục vụ du khách mà còn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Nằm trong Vườn quốc gia Xuân Liên hùng vĩ, thác Thiên Thủy (xã Vạn Xuân) hiện lên như một dải lụa bạc mềm mại giữa đại ngàn. Dòng thác uốn lượn qua những vách đá phủ rêu xanh, tung bọt trắng xóa tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa thơ mộng và cũng làm say lòng biết bao du khách khi đến tham quan, trải nghiệm. Cái tên Thiên Thủy bắt nguồn từ câu chuyện về tín ngưỡng của đồng bào người Thái đặt cho dòng thác này. Ngày xưa thác có tên là thác Mù, do dòng thác bắt nguồn từ đỉnh Pù Gió nơi bốn mùa quanh năm mây phủ, giữa sương giăng mờ ảo mây trời, một dòng thác hiện ra trắng xóa từ lưng chừng núi nên người dân ở đây đặt tên là Thiên Thủy (nước trời). Cũng từ đó, vào những hôm trời mây mù những ai được ngắm nhìn thời khắc dòng thác hiện ra trong mờ ảo sẽ gặp được nhiều may mắn.

Trong thời gian qua, để thu hút du khách đến với thác Thiên Thủy cũng như Vườn quốc gia Xuân Liên, ban quản lý tại đây đã xây dựng nhiều tuyến, điểm du lịch và từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ cho việc phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm như: Tuyến du lịch sinh thái trên lòng hồ Cửa Đạt gắn với điểm dừng nghỉ chân thưởng thức ẩm thực ở ngã ba Sông Khao; du lịch sinh thái thác Yên, thác Thiên Thủy; du lịch sinh thái dưới tán rừng nguyên sinh và quần thể cây di sản pơmu, samu...

Theo các chuyên gia du lịch nhận định, xứ Thanh là mảnh đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho hệ thống suối, thác cùng hệ sinh thái đa dạng và vẻ đẹp xanh mát của thiên nhiên. Đây chính là tiềm năng, lợi thế quan trọng để ngành du lịch của tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái kết hợp với các loại hình du lịch khác như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn, phát triển du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm... mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn hấp dẫn.

Và trên thực tế, trong thời gian qua các ban quản lý, chính quyền địa phương có suối, thác cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch, xây dựng nhiều tour, tuyến du lịch đặc sắc kết nối với các khu, điểm du lịch ở cả trong và ngoài tỉnh. Tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối vào các điểm suối, thác để du khách dễ dàng và thuận tiện di chuyển. Tích cực phát triển sản phẩm du lịch sinh thái “xanh”, tôn trọng yếu tố tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Phát huy thế mạnh và tăng cường liên kết giữa các vùng, miền, địa phương hướng tới hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng theo các vùng du lịch, ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng kết hợp lưu trú tại nhà dân... Từ đó, xây dựng du lịch suối, thác xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt