Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

“Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”

Sáng 29/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu những nội dung chính trong bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển và thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: Tỉnh Thanh Hóa đứng thứ 12 về diện tích và thứ 8 về dân số so với cả nước; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của khu vực và cả nước; có nhiều tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, trong đó nổi bật là:

(1) Thanh Hóa có vị trí rất thuận lợi về giao thương hàng hóa, với đủ các loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không), gồm: đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường bộ ven biển, đường Hồ Chí Minh; đường sắt Bắc - Nam, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chuẩn bị xây dựng; hệ thống giao thông đường thủy; Cảng hàng không Thọ Xuân được quy hoạch là sân bay quốc tế và các cửa khẩu quốc tế kết nối với nước bạn Lào, qua đó thông thương với nhiều nước trong khối ASEAN.

Thanh Hóa có Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích 106 nghìn ha, là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước; có cảng nước sâu Nghi Sơn, được quy hoạch là cảng đặc biệt, có khả năng đón tàu trên 100 nghìn tấn vào cảng. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa còn có 19 khu công nghiệp, với tổng diện tích trên 6 nghìn ha và 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 5.300 ha, là tiềm năng về đất đai và hạ tầng quan trọng để thu hút đầu tư.

(2) Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích của 4 triều đại, 2 dòng chúa, là quê hương của nhiều lãnh đạo của đất nước, nhiều tướng lĩnh, danh nhân. Thanh Hóa hiện còn lưu giữ 1.535 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh độc đáo, hấp dẫn. Trong đó, có 858 di tích đã được xếp hạng các cấp, nổi tiếng như: Di sản văn hóa Thế giới Thành nhà Hồ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu, Di tích Núi Đọ, Khu di tích lịch sử Hàm Rồng; nhiều thắng cảnh núi non hữu tình như Pù Luông, Pù Hu và nhiều bãi biển đẹp như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Tiên Trang và nhiều di tích, danh thắng có tiềm năng lớn để phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch.

(3) Thanh Hóa có tiềm năng đất đai rộng lớn, với trên 243 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp; trên 652 nghìn ha đất sản xuất lâm nghiệp; gần 14 nghìn ha đất nuôi trồng thủy sản; có 102 km bờ biển, với vùng lãnh hải rộng hơn 17 nghìn km2, là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

(4) Đặc biệt, cùng với truyền thống hiếu học, cần cù, siêng năng, Thanh Hóa cũng đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng với nguồn nhân lực dồi dào, trên 2,7 triệu lao động. Thanh Hóa có 2 trường đại học, 1 Phân viện Đại học Y Hà Nội và 11 trường cao Đẳng, là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và doanh nghiệp.

Ngày nay, Thanh Hóa hội tụ đầy đủ các tiềm năng, lợi thế để thu hút các nhà đầu tư, phát huy vị trí chiến lược quan trọng và các tiềm năng, lợi thế để bứt phá đi lên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trong những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh, sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tỉnh Thanh Hóa đã tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình giai đoạn 2021-2025 đạt 10,24%; nhiều chỉ tiêu kinh tế trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước như: Thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại.

Đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh, phúc lợi xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 là sự kiện quan trọng để kết nối cơ hội và hợp tác phát triển, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Xác định, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa cam kết:

(1) Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

(2) Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

(3) Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án.

(4) Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì lịch tiếp doanh nghiệp để đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường bố trí thời gian ít nhất 1 ngày trong tháng để tiếp và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Với phương châm “Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển” và thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để cùng chung tay xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một địa phương phát triển năng động, bền vững và thịnh vượng.

Lê Hòa (Lược ghi)

*Tiêu đề do Toàn soạn đặt