Dự báo 19h hôm nay, bão số 5 vào đất liền Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng 19h hôm nay (25/8), tâm bão số 5 ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cường độ giảm còn cấp 10-11, giật cấp 14.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ bão số 5 lúc 7h30 ngày 25/8.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 6, giật cấp 9; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Hòn Ngư cấp 7, giật cấp 9; Cồn Cỏ cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Hồi 7h ngày 25/8, tâm bão ở 18,4 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, cách Hà Tĩnh 145km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h.

Cấp độ rủi ro: Cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Cấp 4 tại vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh.

Dự báo sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đến 13 giờ tâm bão ở 18,6 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông; trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16.

Đến 19 giờ tâm bão ở 18,8 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 10-11, giật cấp 14.

Cấp độ rủi ro: Cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ). Cấp 4 tại vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh.

7 giờ ngày 26/8, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Cấp độ rủi ro: Cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư).

Đến 19 giờ ngày 26/8, bão di chuyển với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần, ở trên khu vực Trung Lào, cường độ dưới cấp 6.

