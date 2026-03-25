ĐTVN tự tin duy trì thành tích bất bại trước Bangladesh; Messi vượt kỷ lục của Pele

Trọng tài Hàn Quốc cầm còi trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia; Đông Nam Á hướng tới kỷ lục 5 đại diện tại Asian Cup 2027; Mohamed Salah chính thức thông báo chia tay Liverpool sau 9 mùa giải... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (25/3).

Đội tuyển Việt Nam tự tin duy trì thành tích bất bại trước Bangladesh

Tối 26/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu quan trọng với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy nhằm rà soát lực lượng cho vòng loại Asian Cup 2027.

ĐT Việt Nam đang được đánh giá cao hơn ĐT Bangladesh (Ảnh: Như Đạt)

Trong quá khứ, “Những chiến binh sao vàng” đang sở hữu thành tích bất bại trước đối thủ này với một chiến thắng và một trận hòa. Với vị thế hiện tại (hạng 103 FIFA), thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn hẳn so với đội khách đang đứng thứ 181.

Trận đấu không chỉ là cơ hội để duy trì mạch đối đầu tốt mà còn giúp tuyển Việt Nam tích lũy điểm số, hướng tới mục tiêu trở lại top 100 thế giới. Đây cũng là bước chạy đà chiến thuật then chốt trước khi bước vào cuộc đọ sức với Malaysia.

Trọng tài Hàn Quốc cầm còi trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa phân công tổ trọng tài người Hàn Quốc, đứng đầu là ông Chae Sang Hyeop, điều khiển trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Trọng tài Chae Sang Hyeop (giữa) điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia (Ảnh: AFC).

Vị “vua áo đen” sinh năm 1989 vốn là “người quen” của bóng đá Việt Nam khi từng cầm cân nảy mực tại V.League và các giải châu lục.

Dù trận đấu tại sân Thiên Trường chỉ còn mang tính thủ tục, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn quyết tâm giành chiến thắng để đòi lại “món nợ” cũ và bứt phá vào top 100 thế giới. Hiện tại, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã vươn lên vị trí thứ 103. Còn Malaysia bị tụt tới 14 bậc xuống thứ 135 thế giới.

Đông Nam Á hướng tới kỷ lục 5 đại diện tại Asian Cup 2027

Bóng đá Đông Nam Á đang đứng trước cột mốc lịch sử khi có thể lần đầu tiên góp mặt 5 đại diện tại vòng chung kết Asian Cup 2027. Sau khi Việt Nam, Indonesia và Singapore đã chính thức giành vé, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Thái Lan và Philippines ở lượt trận cuối cùng vào ngày 31/3.

Tuyển Việt Nam đã giành vé tham dự Asian Cup 2027 (Ảnh: Minh Quân).

Tuy nhiên, thử thách là không nhỏ khi cả “Voi chiến” lẫn Philippines đều buộc phải giành chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp là Turkmenistan và Tajikistan để lách qua khe cửa hẹp.

Nếu thành công, đây sẽ là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá khu vực trên bản đồ châu lục trước kỳ bốc thăm diễn ra vào tháng 4 tới tại Saudi Arabia.

Mohamed Salah chính thức thông báo chia tay Liverpool sau 9 mùa giải

Tối 24/3, tiền đạo 33 tuổi Mohamed Salah đã đăng video xác nhận sẽ rời sân Anfield vào cuối mùa giải 2025/2026, sớm một năm so với hợp đồng.

Salah chính thức nói thông báo ngày rời Liverpool.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, ngôi sao người Ai Cập đã ghi dấu ấn vĩ đại với 255 bàn thắng,giành 8 danh hiệu lớn, trong đó có hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League.

Dù trải qua giai đoạn căng thẳng với HLV Arne Slot và phong độ có phần giảm sút ở mùa này, Salah vẫn khẳng định tình yêu sâu đậm vớ đội bóngi thành phố cảng. Liverpool cũng xác nhận đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm để tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao và tổ chức các hoạt động tri ân huyền thoại vào cuối mùa.

Messi vượt kỷ lục của Pele, áp sát ngôi vị “ông vua sút phạt” mọi thời đại

Ngày 23/3, siêu sao Lionel Messi đã ghi bàn thắng thứ 901 trong sự nghiệp bằng một pha đá phạt đẳng cấp cho Inter Miami. Pha lập công này giúp anh đạt cột mốc 71 bàn thắng từ chấm đá phạt, chính thức vượt qua “Vua bóng đá” Pele (70 bàn) và hiện chỉ còn kém kỷ lục thế giới của huyền thoại Juninho đúng 6 bàn.

Messi mừng bàn thắng cho Inter Miami trong trận gặp New York City, trên sân Yankee, New York, Mỹ hôm 23/3. Ảnh: Reuters

Dù đã ở tuổi 38, Messi vẫn duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc và không được nghỉ ngơi trong giai đoạn nước rút trước thềm World Cup 2026. Hiện tại, anh đã hội quân cùng đội tuyển Argentina để chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế,đồng thời bỏ ngỏ khả năng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè tới.

