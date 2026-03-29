Đồng thuận hiến đất mở đường

Những ngày này, tại xã Các Sơn, không khí đồng thuận lan tỏa khắp các thôn xóm khi người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng tuyến đường từ Trạm Y tế Anh Sơn đi thôn Phượng Áng. Không đắn đo thiệt hơn, người dân nơi đây xem việc hiến đất làm đường là trách nhiệm, niềm vui khi góp phần xây dựng quê hương ngày một khang trang, hiện đại.

Tuyến đường thôn Xuân Thắng đang được chuẩn bị mở rộng nhờ sự đồng thuận của người dân.

Những tấm lòng vì lợi ích chung

Chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn từ Trạm Y tế Anh Sơn đến thôn Phượng Áng không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần mà còn là “phép thử” cho tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng của người dân địa phương. Và thực tế đã chứng minh, khi “ý Đảng hợp lòng dân” đồng thuận thì mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ.

Ngay từ khi được phổ biến chủ trương, phương án thực hiện, người dân xã Các Sơn đã nhanh chóng nắm bắt và thể hiện sự đồng thuận cao. Điều đáng nói là phần lớn các hộ dân bị ảnh hưởng đều tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, không yêu cầu bồi thường, hỗ trợ.

Gia đình bà Lê Thị Dung và ông Nguyễn Văn Học, ở thôn Xuân Thắng là một trong những hộ tiêu biểu. Dù phần đất bị ảnh hưởng có chiều dài gần 50m, đồng nghĩa với việc nhiều hạng mục phải điều chỉnh, nhưng gia đình vẫn vui vẻ chấp thuận. Bà Dung chia sẻ: “Đường có đẹp thì nhà mới đẹp. Làm đường là phục vụ chung cho cả thôn, cả xã, mình thiệt một chút nhưng được lợi lâu dài. Nhà nước đứng ra làm thì còn gì bằng, mong làm càng sớm càng tốt”.

Còn đối với gia đình ông Bùi Sỹ Thụ cũng ở thôn Xuân Thắng đã hiến phần đất có chiều dài tới 52m. Ông Thụ cho biết: “Chính quyền đã gặp gỡ, tuyên truyền rất rõ ràng nên chúng tôi hiểu và đồng thuận cao. Xem ti vi thấy nhiều nơi đường nông thôn mở rộng, sạch sẽ, đẹp đẽ nên cũng mong quê mình được như thế”.

Những lời chia sẻ của người dân thôn Xuân Thắng chính là minh chứng sống động cho sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Từ chỗ trông chờ, phụ thuộc vào hỗ trợ, người dân đã chủ động, tự giác góp công, góp sức xây dựng hạ tầng, xem đó là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình.

Không chỉ dừng lại ở một vài trường hợp tiêu biểu, phong trào hiến đất làm đường tại xã Các Sơn còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều hộ dân. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Thúy (thôn Xuân Thắng) đã hiến 92,6m2 đất; gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Xuân Thắng) hiến 70,8m2; gia đình bà Lường Thị Tiếp (thôn Kiếu) hiến 60,1m2... Những hành động cụ thể ấy đã góp phần tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân, giúp chủ trương mở rộng đường giao thông ở địa phương nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Khi “ý Đảng hợp lòng dân”

Ngay sau khi có chủ trương, UBND xã Các Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi họp dân, đối thoại trực tiếp với từng hộ gia đình. Nội dung tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu mục đích, ý nghĩa và lợi ích lâu dài của dự án. Đặc biệt, chính quyền không áp đặt mà lắng nghe ý kiến của người dân, giải đáp thấu đáo những băn khoăn, từ đó tạo được sự tin tưởng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Các Sơn cho biết: Ngay khi triển khai dự án, địa phương xác định công tác dân vận là yếu tố then chốt. Vì vậy, xã đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từ cán bộ thôn, các đoàn thể đến những người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động. Chúng tôi xác định phải làm sao để người dân hiểu rõ đây là công trình vì lợi ích chung, phục vụ chính cuộc sống của họ. Khi người dân hiểu, họ sẽ tự nguyện tham gia. Và thực tế cho thấy, 100% các hộ dân trong diện ảnh hưởng đã ký cam kết hiến đất, bàn giao mặt bằng”.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Trạm Y tế Anh Sơn đến thôn Phượng Áng không chỉ giúp cải thiện hạ tầng giao thông, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Khi tuyến đường hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn, hàng hóa lưu thông dễ dàng hơn, góp phần nâng cao đời sống. Quan trọng hơn, quá trình triển khai dự án đã khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng trong mỗi người dân. Đó chính là nền tảng vững chắc để Các Sơn tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Trần Hằng