Đông Nam Á ứng phó biến động năng lượng

Trước tác động lan rộng của xung đột Trung Đông đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, từ điều chỉnh chính sách đến thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, nhằm hạn chế tác động kinh tế - xã hội.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan của nước này đẩy nhanh việc chuyển đổi các nhà máy điện chạy dầu diesel sang điện Mặt Trời nhằm giảm chi phí và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao.

Bên cạnh đó, Indonesia sẽ ưu tiên triển khai điện Mặt Trời tại các trường học, làng xã và khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi việc tiếp cận điện lưới còn hạn chế. Chính sách này không chỉ góp phần mở rộng độ phủ điện năng mà còn hỗ trợ mục tiêu giảm trợ cấp điện, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các phương tiện sử dụng điện như xe máy điện và ô tô điện.

Tại Singapore, Quốc vụ khanh phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ Tan See Leng cho biết nước này hiện chưa cần sử dụng nguồn dự trữ năng lượng, song đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều kịch bản trong trường hợp tình hình xấu đi. Đảo quốc này hiện phụ thuộc lớn vào khí tự nhiên nhập khẩu, chiếm khoảng 95% sản lượng điện. Nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng quốc gia có thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu trong trường hợp khẩn cấp, trong khi lượng dự trữ hiện tại đủ dùng trong nhiều tháng. Chính phủ kêu gọi người dân và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, tăng sử dụng phương tiện công cộng và đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Campuchia áp dụng các biện pháp đưa thuế xăng, dầu về 0% để hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Trong khi đó, Campuchia đã áp dụng biện pháp mạnh tay nhằm “hạ nhiệt” giá nhiên liệu trong nước khi đưa thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với xăng và dầu diesel về mức 0%. Chính phủ nước này cũng điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng xuống còn 15,71 cent/lít và về 0% đối với dầu diesel. Động thái diễn ra trong bối cảnh giá xăng tại Campuchia đã tăng khoảng 40% và dầu diesel tăng tới 74% kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi hơn 400 trạm xăng phải tạm ngừng hoạt động do thiếu nguồn cung. Là quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu, Campuchia đang chịu áp lực lớn từ biến động giá quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Financial Times.