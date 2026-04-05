Động lực giúp kinh tế địa phương phát triển bền vững

Sau gần bốn thập kỷ phát triển, các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã chủ động đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng, khẳng định vai trò ngân hàng chủ lực, tiên phong trong đầu tư phát triển “tam nông”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nguồn vốn của Agribank đồng hành cùng người dân xã Trung Chính xây dựng các mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

Các chi nhánh Agribank không chỉ là những tổ chức tín dụng lớn trên địa bàn, mà còn là điểm tựa tài chính quen thuộc của hàng trăm nghìn khách hàng. Trong hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước đang đóng chân trên địa bàn, các chi nhánh Agribank luôn phát huy vai trò tiên phong trong triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiền tệ - ngân hàng; khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư cho lĩnh vực “tam nông”; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; góp phần đẩy lùi “tín dụng đen”, giữ vững an ninh trật tự, nhất là tại khu vực nông thôn.

Hiện các chi nhánh Agribank trên địa bàn đã xây dựng được mạng lưới phủ khắp các địa bàn tỉnh, gồm: 3 chi nhánh loại I, 31 chi nhánh loại II, 36 phòng giao dịch, 2 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, 82 máy ATM/CDM và hơn 400 máy POS, đang phục vụ hơn 1,2 triệu khách hàng. Nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng đã góp phần quan trọng giúp nhiều hộ gia đình mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Tính đến cuối tháng 3/2026, tổng nguồn vốn huy động của các đơn vị đạt hơn 62.000 tỷ đồng, chiếm 32% thị phần. Trên cơ sở nguồn vốn ổn định và dồi dào, các chi nhánh tiếp tục mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng dư nợ cho vay hơn 76.000 tỷ đồng, chiếm 30% thị phần. Nguồn vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất, kinh doanh. Dư nợ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 90% tổng dư nợ, tỷ trọng này thể hiện rõ định hướng phát triển nhất quán của Agribank là tập trung nguồn lực cho khu vực sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn - nơi có vai trò quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế. Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ tín dụng của các đơn vị được phân công bám sát địa bàn, thường xuyên nắm tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của từng địa phương để tư vấn, triển khai các gói tín dụng phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay được thực hiện nghiêm túc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, giúp khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả đầu tư và hạn chế rủi ro tín dụng.

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh còn chú trọng thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, tài trợ hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động từ thiện và an sinh xã hội với các hoạt động nổi bật như tài trợ xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát và thực hiện nhiều chương trình từ thiện và an sinh xã hội khác.

Gần đây nhất, Agribank đã tài trợ cho tỉnh Thanh Hóa xây dựng mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử tại 10 đơn vị. Các kiosk này có các chức năng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như: sao y tài liệu, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn sử dụng, thực hiện các dịch vụ công...

Phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát định hướng điều hành của ngân hàng Nhà nước và của toàn hệ thống Agribank, các chi nhánh Agribank trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục hướng tới việc mở rộng tín dụng hiệu quả, bảo đảm an toàn hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ. Dòng vốn Agribank sẽ tiếp tục ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, XDNTM và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Với bề dày truyền thống, sự tin tưởng của khách hàng cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, các chi nhánh Agribank đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Dòng vốn tín dụng được duy trì ổn định, hướng vào sản xuất và đời sống sẽ tiếp tục là động lực quan trọng giúp kinh tế Thanh Hóa phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Minh Hà