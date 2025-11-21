Đồng hành phát triển nguồn nhân lực tại địa phương

Thực hiện Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 (Quyết định số 29) của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (ngành học STEM), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Triệu Sơn (NHCSXH Triệu Sơn) đã giúp nhiều học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để học tập, nghiên cứu.

Giải ngân vốn vay Chương trình STEM cho gia đình chị Lê Thị Hải, ở thôn Đô Quang, xã An Nông.

Sau khi con gái đậu đại học, chị Lê Thị Hải, ở thôn Đô Quang, xã An Nông được cán bộ NHCSXH tuyên truyền về chính sách tín dụng theo Quyết định số 29, chị đã chủ động làm hồ sơ vay vốn và được cán bộ ngân hàng hướng dẫn, giúp gia đình sớm tiếp cận nguồn vốn để con gái yên tâm học tập. Được biết, gia đình chị Hải là hộ đầu tiên của địa phương được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành STEM. Con gái chị Hải là cháu Đào Thị Trang đang học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã được NHCSXH Triệu Sơn giải ngân khoản vay 80,3 triệu đồng của năm học đầu tiên. Nếu tính cả bốn năm học, gia đình chị được duyệt vay đến 241 triệu đồng. Chị Hải cho biết: “Với mức vay này, gia đình bớt được gánh nặng lớn. Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn dành cho các gia đình khó khăn đang có con theo học ngành STEM. Tôi tin rằng nhiều gia đình nông thôn như chúng tôi sẽ mạnh dạn cho con theo học ngành công nghệ thông tin và kỹ thuật mà không còn quá lo lắng về chi phí học tập, sinh hoạt của con”.

Sau gần 2 tháng triển khai Quyết định số 29, NHCSXH Triệu Sơn đã hoàn tất hồ sơ, giải ngân cho 8 sinh viên đầu tiên với tổng số tiền 512 triệu đồng. Các khoản vay được giải ngân dựa trên toàn bộ học phí do nhà trường xác nhận (sau khi trừ học bổng hoặc các khoản hỗ trợ khác) và tối đa 5 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt, học tập. Hiện nay, NHCSXH Triệu Sơn đang thực hiện phương thức cho vay chủ yếu thông qua hộ gia đình, với đại diện hộ là người đứng tên vay vốn. Được biết, chính sách tín dụng theo Quyết định số 29 nhằm hỗ trợ tín dụng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo Quyết định số 29, học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các ngành STEM được vay vốn tín dụng từ NHCSXH. Nguồn vốn này giúp người học trang trải học phí. Đáng chú ý, người vay có thể được hỗ trợ tới 500 triệu đồng mà không cần tài sản bảo đảm; chỉ khi khoản vay vượt mức này mới phải thực hiện bảo đảm theo quy định. Việc giải ngân được tiến hành theo từng năm học, với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm. Với chương trình cho vay này, nguồn vốn được giải ngân theo từng năm học hoặc theo từng học kỳ. Thời hạn trả nợ gấp đôi thời gian vay, cộng thêm thời gian tìm kiếm việc làm sau khi người học ra trường 1 năm. Lãi suất cho vay theo chương trình thấp hơn lãi suất chương trình cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg và lãi suất chương trình cho vay hộ nghèo.

Chính sách này mở ra cơ hội lớn cho người học, khi mức vay cao, lãi suất thấp, thời hạn trả nợ linh hoạt và điều kiện vay vốn thuận lợi, giúp giảm gánh nặng tài chính trong quá trình học tập. Chính sách tín dụng theo Quyết định 29 không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người học, mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông Đặng Xuân Hùng, Phó giám đốc phụ trách NHCSXH Triệu Sơn, cho biết: “Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên ngành STEM rất thiết thực, không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, mà còn khuyến khích các em mạnh dạn theo đuổi ước mơ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và chuyển đổi số. Để thực hiện hiệu quả chương trình, NHCSXH Triệu Sơn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tuyên truyền sâu rộng về chương trình tín dụng dành cho người học ngành STEM đến người dân trên địa bàn. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp rà soát, xác định nhu cầu vay vốn, lập danh sách cho vay, hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ để giải ngân vốn nhanh chóng, kịp thời, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay của khách hàng, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, tạo thuận lợi cho người học”.

Việc kịp thời triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên khẳng định sự đồng hành của NHCSXH trong công tác an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại địa phương.

