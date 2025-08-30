Đồng hành cùng trẻ yếu thế

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trên địa bàn tỉnh còn không ít những trẻ em vẫn phải đối mặt với nghèo khó, bệnh tật, khuyết tật hay mất đi vòng tay cha mẹ. Trong những bước đi chông chênh ấy, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa (sau đây viết tắt là trung tâm) luôn sát cánh, kịp thời mang đến những hỗ trợ thiết thực, giúp các em có thêm cơ hội học tập và trưởng thành.

Đại diện các đơn vị tài trợ trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biện Thượng.

Tại hội trường UBND xã Biện Thượng, không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi gần 40 em nhỏ lần lượt bước lên nhận những suất học bổng từ trung tâm và các đơn vị đồng hành. Trên khuôn mặt các em, nụ cười trong trẻo xen lẫn sự bẽn lẽn, ngập tràn niềm vui. Với các em, học bổng không chỉ là món quà vật chất, mà còn mở ra cơ hội để tiếp tục đến trường, có thêm sách vở, bộ quần áo mới hay đôi giày ấm áp cho năm học sắp tới.

Em Nguyễn Văn Khánh, học sinh lớp 5 mồ côi cả cha lẫn mẹ, rụt rè chia sẻ: “Con rất vui, có tiền này con sẽ mua sách vở, con sẽ cố gắng học thật giỏi”. Cùng chung niềm vui với Khánh, em Lò Văn Hùng, học sinh lớp 6, Trường THCS Thường Xuân, rạng rỡ ôm chiếc ba lô còn thơm mùi mới, bên cạnh là chiếc xe đạp. Hùng ngập ngừng tâm sự: “Con mừng lắm, từ nay con có xe để đi học, không phải đi bộ nữa. Con sẽ chăm học hơn để không phụ lòng mọi người”. Với các em, những phần quà tưởng như đơn giản ấy lại là niềm hạnh phúc lớn lao, giúp việc đến lớp bớt nhọc nhằn, để hành trình học tập thêm nhiều hy vọng. Đằng sau mỗi chiếc xe, mỗi chiếc ba lô là tình thương của cộng đồng, tiếp thêm động lực cho trẻ em nghèo vượt qua gian khó.

Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ thiết thực, tạo dấu ấn sâu đậm trong công tác chăm sóc, bảo vệ và đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Với tổng kinh phí gần 2,4 tỷ đồng, trong đó hơn 1,3 tỷ đồng từ nguồn huy động của trung tâm và các nhà tài trợ, trung tâm đã kịp thời đem lại sự chia sẻ, khích lệ tinh thần và giúp đỡ vật chất cho hơn 4.000 trẻ em. Con số ấy không chỉ là những khoản hỗ trợ cụ thể, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa của tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Chương trình “Gói mì hạnh phúc”, trao tặng 57.915 gói mì tôm cho 1.287 học sinh bán trú tại các huyện miền núi Mường Lát, Quan Sơn và Lang Chánh (cũ), trị giá 246 triệu đồng. Cùng với đó, hàng trăm suất vitamin D3K2 được gửi đến trẻ em nghèo, hơn 1.000 hộp sữa dinh dưỡng được phân bổ cho 534 trẻ tại nhiều địa phương, bệnh viện và cơ sở trợ giúp xã hội, với tổng trị giá lên tới 734 triệu đồng. Ngoài dinh dưỡng, trung tâm còn phối hợp với Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam (OSV) tiến hành sàng lọc, đưa hàng chục em nhỏ dị tật hàm mặt đến Bệnh viện E Hà Nội để phẫu thuật miễn phí, mang lại cơ hội hòa nhập và tự tin cho các em.

Song hành với chăm sóc sức khỏe là sự quan tâm đến học tập. Trung tâm đã trao 192 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt với tổng giá trị gần 200 triệu đồng; tặng 470 chiếc ba lô và 16 xe đạp cho trẻ em nghèo hiếu học, giúp các em có điều kiện thuận lợi hơn đến trường. Đặc biệt, trung tâm còn nhận đỡ đầu dài hạn 2 em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, tiếp thêm động lực để các em kiên trì học tập. Nhân các dịp lễ, tết, Tháng hành động vì trẻ em, hơn 1.100 em nhỏ tại nhiều địa phương, cơ sở bảo trợ xã hội và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa được thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời. Cùng với đó, trung tâm cũng đã hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp trẻ bị tai nạn, thương tích, đuối nước, qua đó chia sẻ khó khăn cùng gia đình, giúp các em có điểm tựa tinh thần.

Cùng với hỗ trợ trực tiếp, trung tâm còn quan tâm đầu tư những công trình phục vụ lâu dài. Trong Tháng hành động vì trẻ em, trung tâm đã lập kế hoạch triển khai 3 công trình nước sạch ở địa bàn miền núi, 2 công trình đèn năng lượng mặt trời tại các bản vùng sâu, vùng xa, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập cho trẻ em vùng khó. Kết quả ấy có được nhờ sự chung tay của cộng đồng - khi tính đến cuối tháng 6/2025, trung tâm đã vận động được hơn 1,289 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Ông Lại Thế Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Mỗi chuyến đi tặng quà, chúng tôi đều nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của các em. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, giúp các em tin rằng mình không bị bỏ lại phía sau. Đó cũng là lý do để chúng tôi càng nỗ lực hơn trong việc huy động nguồn lực và triển khai các chương trình bảo trợ”. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao học bổng, xe đạp nhân dịp khai giảng, xây dựng thêm công trình nước sạch, đèn năng lượng mặt trời ở miền núi, đồng thời tổ chức thăm, tặng quà dịp lễ, tết và hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ dị tật bẩm sinh. “Những con số hỗ trợ chỉ là phần nổi, giá trị lớn lao hơn chính là niềm tin và nghị lực mà trung tâm và các nhà tài trợ mang lại, để mỗi em nhỏ đều có cơ hội được yêu thương, học tập và trưởng thành trong vòng tay nhân ái của cộng đồng”, ông Quảng cho biết thêm.

Bài và ảnh: Trần Hằng