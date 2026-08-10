Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam bằng nghĩa tình và trách nhiệm

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nỗi đau da cam vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Bằng trách nhiệm, sự sẻ chia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, góp phần xoa dịu nỗi đau, tiếp thêm nghị lực để nạn nhân chất độc da cam (CĐDC) vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo xã Hà Trung bàn giao nhà tình nghĩa cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại thôn Bình Lâm.

Lan tỏa những nghĩa cử nhân văn

Cuối tháng 5/2026, căn nhà mới của gia đình ông Cao Viết Ngọc - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC, ở thôn Bình Lâm, xã Hà Trung được khởi công xây dựng. Đến dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), ngôi nhà hoàn thành và được bàn giao trong niềm vui của gia đình. Tổng kinh phí hỗ trợ 140 triệu đồng, trong đó 80 triệu đồng từ ngân sách tỉnh và 60 triệu đồng từ ngân sách xã. Cùng dịp này, xã Hà Trung cũng bàn giao thêm 2 căn nhà cho các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐDC, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, vơi bớt khó khăn.

Những căn nhà nghĩa tình ấy không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với những người mang trong mình nỗi đau da cam. Từ những việc làm cụ thể ấy, hành trình đồng hành cùng nạn nhân CĐDC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nối dài bằng nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn.

Đã 65 năm trôi qua kể từ ngày quân đội Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh hóa học tại Việt Nam, nhưng hậu quả CĐDC vẫn để lại những nỗi đau dai dẳng. Hàng triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, nhiều thế hệ con, cháu vẫn phải gánh chịu những di chứng nặng nề về sức khỏe, tinh thần và cuộc sống. Với nhiều gia đình, đó là nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ, là những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, khó khăn và nghèo đói.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 11.518 nạn nhân CĐDC, trong đó 7.599 nạn nhân trực tiếp và 3.919 nạn nhân gián tiếp; còn 1.285 cháu thuộc thế hệ thứ ba bị ảnh hưởng chất độc hóa học đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Nhiều gia đình có từ hai đến ba thế hệ cùng mang di chứng CĐDC, cuộc sống vô cùng khó khăn khi người bệnh mất khả năng lao động, chi phí điều trị lớn trong khi nguồn thu nhập hạn hẹp.

Thấu hiểu những mất mát ấy, những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương cùng Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực. Hằng năm, vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Ngày Vì nạn nhân CĐDC Việt Nam (10/8), các cấp hội chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên nạn nhân.

Đến nay, 100% nạn nhân trực tiếp được thăm, tặng quà vào các dịp lễ, tết; 100% nạn nhân trực tiếp thuộc hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà; các cháu thuộc thế hệ thứ ba đủ điều kiện được chuyển sang hưởng chế độ bảo trợ xã hội. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ cải thiện đời sống mà còn tiếp thêm nghị lực, giúp các nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nối dài những vòng tay nhân ái

Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn, Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa luôn chủ động tham mưu, kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho nạn nhân. Nhờ đó, phong trào “Vì nạn nhân CĐDC” ngày càng lan tỏa, thu hút sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Từ năm 2006 đến nay, các cấp hội đã vận động được hơn 103,6 tỷ đồng để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân CĐDC. Từ nguồn lực này, 630 căn nhà được xây mới và sửa chữa; hơn 154 nghìn suất quà được trao tới nạn nhân vào các dịp lễ, tết; hàng nghìn xe lăn, xe lắc được trao tặng; hơn 11 nghìn lượt nạn nhân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; hàng trăm lượt nạn nhân được điều dưỡng, hàng trăm con, cháu nạn nhân được khuyến học, khuyến tài.

Nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế cũng được triển khai thông qua nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế và nhà hảo tâm, giúp các gia đình có điều kiện phát triển chăn nuôi, sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, ngân hàng và các nhà hảo tâm đã bền bỉ đồng hành suốt nhiều năm, góp phần tạo nên nguồn lực quan trọng để công tác chăm sóc nạn nhân được duy trì hiệu quả.

Từ sự chung tay của cả cộng đồng, nhiều nạn nhân đã có thêm nghị lực vươn lên, nhiều gia đình từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Những việc làm đầy nghĩa tình ấy không chỉ xoa dịu nỗi đau da cam mà còn góp phần lan tỏa truyền thống nhân ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Ông Dương Văn Huệ, Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa, cho biết, hậu quả CĐDC vẫn còn rất nặng nề, trong khi nhu cầu chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân ngày càng lớn. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, rất cần sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và những tấm lòng hảo tâm để có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn cho nạn nhân CĐDC. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những số phận kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, qua đó lan tỏa sâu sắc truyền thống nhân văn, nghĩa tình của dân tộc.

Bài và ảnh: Trần Hằng