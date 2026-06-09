Động đất mạnh nhất trong gần 150 năm ngoài khơi Cuba

Một trận động đất mạnh 6,1 độ richter vừa xảy ra ngoài khơi bờ biển tây bắc Cuba đã làm rung chuyển nhiều khu vực ở nước này cùng Mexico và bang Florida của Mỹ.

Nhân viên quay trở lại tòa nhà Tư pháp Liên bang (Mexico) sau khi được sơ tán vì trận động đất mạnh 6,1 độ xảy ra ngoài khơi Cuba, ngày 8/6/2026. Ảnh: Reuters.

Trận động đất ngày 8/6 này được xem là trận động đất mạnh nhất trong gần 150 năm ngoài khơi Cuba và là trong một hiện tượng được các nhà địa chấn học đánh giá là rất hiếm gặp đối với khu vực Caribe.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất nằm cách thị trấn Mantua của Cuba khoảng 104 km về phía tây bắc, ở độ sâu 26 km. Chuyên gia địa chấn Paul Earle của USGS cho biết trận động đất xảy ra bên trong một mảng kiến tạo, nơi các rung chấn mạnh thường ít xuất hiện hơn so với khu vực ranh giới giữa các mảng địa chất.

Ông Earle cho biết đây là trận động đất mạnh nhất ghi nhận trong bán kính khoảng 322 km quanh khu vực này kể từ năm 1880.

Mặc dù chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại lớn, song trận động đất đã gây lo ngại tại Cuba, nơi nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều thập kỷ khó khăn kinh tế. Người dân tại tỉnh Pinar del Rio cho biết họ cảm nhận được những rung lắc mạnh chưa từng có, buộc nhiều người phải chạy ra khỏi nhà.

Rung chấn cũng được cảm nhận tại các điểm du lịch nổi tiếng của Mexico như Cancun, Playa del Carmen và Tulum trên bán đảo Yucatan. Chính quyền các bang Yucatan và Quintana Roo đã kích hoạt các quy trình ứng phó khẩn cấp và sơ tán một số tòa nhà.

Tại Mỹ, người dân ở Florida cũng ghi nhận hiện tượng rung lắc nhẹ. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ xác nhận không ban hành cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.

Trong khi đó, khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn đang khắc phục hậu quả từ trận động đất cực mạnh 7,8 độ ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines xảy ra trước đó. Theo số liệu mới nhất, ít nhất 35 người đã thiệt mạng, hơn 130 người bị thương và hàng chục người khác vẫn mất tích. Các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao của Philippines, ngày 8/6. Ảnh: AP.

Trận động đất tại Philippines đã làm sập nhiều tòa nhà ở thành phố General Santos, gây mất điện, gián đoạn liên lạc và kích hoạt cảnh báo sóng thần tại Philippines, Indonesia và Malaysia trước khi được dỡ bỏ sau hơn 6 giờ. Giới chức nước này cho biết hơn 200 dư chấn đã được ghi nhận, trong đó có một số trận mạnh tới 6,7 độ, làm cản trở công tác đánh giá thiệt hại và cứu hộ.

Việc liên tiếp xảy ra các trận động đất mạnh tại Caribe và khu vực “Vành đai lửa” Thái Bình Dương một lần nữa cho thấy mức độ rủi ro địa chấn ngày càng lớn mà nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt.

Ngọc Liên