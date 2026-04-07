Đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ tán thành đạt 100% số đại biểu Quốc hội có mặt.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 7/4, Quốc hội tiến hành các thủ tục bầu Thủ tướng Chính phủ.

Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo quy định của Hiến pháp, sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ.

Đồng chí Lê Minh Hưng sinh ngày 11/12/1970, quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII (từ 5/2024), XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Đồng chí Lê Minh Hưng trưởng thành từ cán bộ ngành ngân hàng. Trong quá trình công tác, đồng chí đã kinh qua các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Báo Nhân Dân