Đông Á Thanh Hóa hòa Becamex TP Hồ Chí Minh trong thế trận giằng co kịch tính

Chiều 2/10 trên sân Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa đã để Becamex TP Hồ Chí Minh cầm hòa 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 V.League 2025/26. Đây là kết quả khá tiếc nuối khi đội bóng áo vàng đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng vẫn không thể giành chiến thắng.

Võ Nguyên Hoàng và các đồng đội chơi đầy quyết tâm nhưng thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng trước Becamex TP Hồ Chí Minh.

Bước vào trận đấu, thầy trò HLV Choi Won Kwon cho thấy quyết tâm giành trọn 3 điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng. Ngay phút thứ 10, Võ Nguyên Hoàng có pha đi bóng táo bạo xộc thẳng vòng cấm, tuy nhiên cú dứt điểm bị chặn lại.

Chỉ 5 phút sau, ngoại binh số 94 của Becamex TP Hồ Chí Minh bất ngờ xoay người sút chéo góc hạ gục thủ môn Y Êli Niê, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Không chịu lép vế, Thanh Hóa dồn lên mạnh mẽ. Phút 21, từ quả phạt góc của Lê Văn Thuận, trung vệ Mbodj bật cao đánh đầu chính xác, gỡ hòa 1-1.

Đội khách bất ngờ có bàn mở tỉ số từ khá sớm.

Mamadou Mbodj (phải) ghi bàn gỡ hòa quan trọng cho Đông Á Thanh Hoá ngay từ hiệp 1.

Những phút còn lại của hiệp một, Rimario, Nguyên Hoàng và Văn Thuận liên tiếp có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 1-1, phản ánh đúng thế trận cân bằng.

Sau giờ nghỉ, Becamex TP Hồ Chí Minh là những người nhập cuộc hứng khởi hơn. Phút 48, Minh Khoa chọc khe cho Alves căng ngang nguy hiểm nhưng đồng đội không kịp băng vào dứt điểm.

Đội khách cho thấy sự sắc bén trong các pha phản công, buộc hàng thủ Thanh Hóa phải làm việc vất vả. Phút 66, chính Minh Khoa tung cú sút xa hiểm hóc nhưng Êli Niê kịp bay người cứu thua xuất sắc.

Ngọc Mỹ và các đồng đội tạo ra vô số cơ hội về phía khung thành Becamex TP Hồ Chí Minh.

Đông Á Thanh Hóa cũng có hàng loạt tình huống đáng chú ý. Rimario, Nguyên Hoàng rồi Văn Thắng đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Đáng tiếc nhất là phút 84, khi Văn Thắng chọc khe thông minh cho Văn Tùng băng xuống dứt điểm. Bóng chạm tay thủ môn đội khách rồi bật cột dọc ra ngoài trong sự tiếc nuối của toàn bộ khán giả trên sân.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1. Đây là trận thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay thầy trò HLV Choi Won-Kwon không thể giành chiến thắng. Với Becamex TP Hồ Chí Minh, kết quả này phần nào giúp đội bóng tạm ổn định sau biến động trên băng ghế huấn luyện.

Màn trình diễn của đội bóng xứ Thanh mang lại niềm tin, hy vọng cho người hâm mộ xứ Thanh.

Dù chưa giành chiến thắng, màn trình diễn đầy nỗ lực của các cầu thủ xứ Thanh trước khán giả nhà cũng mang lại những tín hiệu tích cực với tinh thần chiến đấu không biết từ bỏ. Tuy nhiên, để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại, Đông Á Thanh Hóa cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trong những vòng đấu tới.

Sau trận đấu này, toàn đội sẽ có quãng nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung các đội tuyển quốc gia tháng 10/2025. Đội bóng xứ Thanh sẽ trở lại đường đua V.League 2025/2026 vào ngày 19/10 gặp PVF-CAND.

Hoàng Sơn