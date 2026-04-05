Đông Á Thanh Hóa gây “địa chấn”, thắng đậm Công an TP.HCM 4-0

Tối 5/4, trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số đậm 4-0 tại vòng 17 V.League 2025/26. Một chiến thắng không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho đội bóng xứ Thanh trong cuộc đua trụ hạng.

Bá Tiến mở tỉ số trận đấu ngay từ phút thứ 7.

Bước vào trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp gây chú ý khi vẫn tin dùng bộ khung quen thuộc sau quãng nghỉ FIFA Days, thay vì ngay lập tức sử dụng các tân binh. Sự ổn định trong đội hình giúp Thanh Hóa nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra khác biệt.

Ngay phút thứ 7, từ tình huống dứt điểm đầu tiên, Bá Tiến đã mở tỷ số cho đội chủ nhà, khiến sân Thanh Hóa bùng nổ. Bàn thắng sớm giúp Thanh Hóa càng chơi càng hưng phấn, trong khi Công an TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ.

Rimario tiếp tục thi đấu năng nổ và toả sáng.

Đội chủ nhà tận dụng tốt cơ hội để nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội, các chân sút đội khách lại tỏ ra kém duyên. Đáng chú ý là pha đánh đầu vọt xà của Tiến Linh ở phút 18. Trong khi đó, Thanh Hóa tận dụng tốt sai lầm của đối phương để nhân đôi cách biệt ở phút 25, với pha lập công của Rimario.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Công an TP.HCM tiếp tục bế tắc trước hàng phòng ngự chơi tập trung của đội chủ nhà. Phút 51, Văn Tùng tung cú sút chân trái chính xác trên chấm đá phạt nâng tỷ số lên 3-0, gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của đội khách.

Văn Tùng (số 17) đá phạt đẹp mắt, nâng tỉ số lên 3-0 cho Đông Á Thanh Hóa.

Đông Á Thanh Hóa chiến đấu bằng tinh thần quả cảm đáng khen ngợi để mang về 3 điểm ngọt ngào cho người hâm mộ quê nhà.

Trong thế không còn gì để mất, Công an TP.HCM dồn toàn lực tấn công ở những phút cuối nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Y Êli Niê. Thậm chí, họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ 4 ở phút 90, khi Lê Văn Thắng dứt điểm một chạm chuẩn xác, khép lại trận đấu với tỷ số khó tin 4-0.

Đáng chú ý, trong suốt trận đấu, các tân binh của Thanh Hóa chủ yếu được HLV Mai Xuân Hợp tung vào sân từ băng ghế dự bị nhằm giúp làm quen dần với lối chơi, thay vì gánh vác vai trò chủ chốt. Chính sự kết hợp giữa bộ khung cũ giàu kinh nghiệm và những nhân tố mới được sử dụng hợp lý đã giúp đội bóng xứ Thanh vận hành trơn tru và hiệu quả.

Belli (áo vàng) và các tân binh của CLB Thanh Hoá được tạo điều kiện ra sân từ băng ghế dự bị.

Chiến thắng ấn tượng này giúp Đông Á Thanh Hóa giải tỏa áp lực sau chuỗi trận không như ý, đồng thời tạo cú hích tinh thần quan trọng trước chặng đường quyết định của mùa giải. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, trong hoàn cảnh khó khăn, đội bóng xứ Thanh vẫn luôn biết cách đứng dậy đúng lúc.

Sau trận đấu này, Thanh Hóa xếp ở vị trí thứ 11 với 16 điểm, và hơn đội xếp cuối bảng PVF-CAND 4 điểm.

Hoàng Sơn