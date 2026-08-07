Nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp đối với Luật Quản lý thuế

Chiều 7/8, tại xã Quảng Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp đào tạo, tập huấn và giải đáp về Luật Quản lý thuế năm 2025 dành cho các doanh nghiệp hội viên nhằm cập nhật kịp thời quy định mới, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu và đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh dự chương trình tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng cho biết, thời gian qua nhiều chính sách thuế mới có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đòi hỏi các đơn vị phải kịp thời cập nhật, hiểu đúng và thực hiện đúng quy định để vận hành doanh nghiệp hiệu quả.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực thi hành với phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động quản lý thuế cũng như quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu khai mạc chương trình.

Với vai trò là tổ chức đại diện, tập hợp và kết nối cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa tổ chức lớp đào tạo, tập huấn và giải đáp về Luật Quản lý thuế.

Thông qua lớp tập huấn, các doanh nghiệp được cập nhật kịp thời những thay đổi của chính sách thuế, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật.

Tại chương trình, đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa và Hội tư vấn Thuế tỉnh đã giới thiệu những điểm mới của Luật Quản lý thuế năm 2025; hướng dẫn áp dụng các quy định mới vào thực tiễn hoạt động doanh nghiệp; đồng thời trao đổi các nội dung liên quan đến kê khai, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính và giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế.

Hồng Ngọc