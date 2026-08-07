Chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn lưới điện và cuộc sống Nhân dân

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Đặc biệt chú trọng tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Thanh Hóa họp triển khai công tác ứng phó mùa mưa bão năm 2026.

Chủ động từ sớm, sẵn sàng trước mọi tình huống

Thực hiện Văn bản số 3002/SCT-QLNL ngày 27/7/2026 của Sở Công Thương Thanh Hóa và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, Công ty đã ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các phương án PCTT&TKCN với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, duy trì vận hành an toàn hệ thống điện và khôi phục cấp điện nhanh nhất khi xảy ra sự cố.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, chính quyền địa phương để chủ động xử lý theo từng cấp độ rủi ro thiên tai.

Song song với đó, Công ty chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện; tập trung kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, ven sông, suối, vùng đồi núi và các vị trí xung yếu từng bị ảnh hưởng trong các mùa mưa bão trước. Công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện, gia cố cột điện, kê kích vật tư, thiết bị tại vùng trũng thấp cũng được triển khai đồng bộ nhằm giảm thiểu nguy cơ sự cố khi thiên tai xảy ra.

Nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm xử lý sự cố nhanh và an toàn

Chương trình diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai từ cấp Công ty và các Điện lực trực thuộc.

Không chỉ chuẩn bị về kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực ứng phó của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Trước mùa mưa bão hàng năm, Công ty đã tổ chức chương trình diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ cấp Công ty đến các Điện lực trực thuộc; xây dựng nhiều tình huống giả định sát với thực tế như mưa lớn gây gãy đổ cột điện, sạt lở làm đứt đường dây, ngập trạm biến áp, mất thông tin liên lạc... Qua diễn tập, các đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án phối hợp, nâng cao khả năng chỉ huy điều hành, tổ chức lực lượng và xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Công ty kiểm tra công tác chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ cho phục vụ cho hoạt động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị trực thuộc.

Cùng với đó, bố trí lực lượng trực vận hành 24/24 giờ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng, phương tiện thông tin liên lạc và các phương án điều hành khi xảy ra thiên tai, bảo đảm việc chỉ huy, điều độ hệ thống điện luôn thông suốt. Công ty yêu cầu lực lượng trực tiếp xử lý sự cố tuyệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật, quy trình an toàn lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và đánh giá kỹ rủi ro trước khi làm việc, đặc biệt tại khu vực ngập sâu, ven sông suối hoặc có nguy cơ sạt lở. Mọi hoạt động khắc phục sự cố đều thực hiện theo nguyên tắc không đánh đổi an toàn con người để khôi phục cấp điện.

Đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân bảo vệ an toàn điện

Bên cạnh hoạt động tại khu dân cư, Công ty Điện lực Thanh Hóa còn phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ biến kiến thức về sử dụng điện an toàn, phòng tránh tai nạn điện và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cho học sinh. Thông qua các buổi ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ và hoạt động trải nghiệm, các em được trang bị kỹ năng không thả diều, không trèo cột điện, không đến gần dây điện đứt và biết cách thông báo cho người lớn hoặc ngành Điện khi phát hiện nguy cơ mất an toàn. Qua đó, góp phần hình thành ý thức sử dụng điện an toàn từ sớm, lan tỏa đến mỗi gia đình và cộng đồng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp cùng chính quyền, các lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể địa phương tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện.

Song song với công tác tuyên truyền, Công ty duy trì thường xuyên việc kiểm tra, xử lý cây xanh có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện. Tính đến hết tháng 7/2026, đơn vị đã phối hợp với 166 xã, phường và các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức ra quân giải phóng hành lang lưới điện, chặt tỉa gần 59 nghìn cây các loại, góp phần giảm đáng kể nguy cơ sự cố do cây đổ, gãy vào đường dây trong mùa mưa bão.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, quản lý và tuyên truyền, nhận thức của người dân về sử dụng điện an toàn ngày càng được nâng cao, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện và giảm nguy cơ xảy ra tai nạn điện trong cộng đồng.

Nhân viên Xí nghiệp lưới điện Cao thế Thanh Hóa (Công ty Điện lực Thanh Hóa) giải phóng hành lang an toàn lưới điện trước mùa mưa bão.

Những giải pháp được triển khai không chỉ góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, rút ngắn thời gian khôi phục cấp điện sau thiên tai mà còn thể hiện trách nhiệm của Công ty trong việc đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của cộng đồng, giữ vững dòng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền (LN)