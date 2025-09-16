Đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa đã tổ chức thực hiện đa dạng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, đơn vị đã thực hiện thường xuyên, đa dạng các hình thức đối thoại, phát triển đối tác hải quan - doanh nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Cán bộ, công chức Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa tập trung giải quyết nhanh chóng thủ tục hải quan trên môi trường mạng.

Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của hơn 300 doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có hơn 200 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động xuất nhập khẩu. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm đá xây dựng các loại; hải sản đông lạnh; sản phẩm may mặc, da giày... Hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu gia công hàng may mặc và da giày; nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược, nguyên liệu sản xuất gạch... Đây không chỉ là những doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa Nguyễn Thị Nga cho biết: "Với mục tiêu xây dựng hải quan số, hải quan thông minh, hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đơn vị đã tập trung triển khai đa dạng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Trong số đó, công tác đối thoại và phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp được đặc biệt chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Thông qua hoạt động đối thoại để cơ quan hải quan lắng nghe, thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó kịp thời tháo gỡ và đưa ra các giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác này còn được dùng làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức".

Ngay sau khi đi vào vận hành theo mô hình mới, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính, chính sách, pháp luật về hải quan tại trụ sở làm việc và trên môi trường điện tử. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin với các doanh nghiệp về vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, bao gồm: Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng; xác định trị giá hải quan hàng nhập khẩu; các vướng mắc phát sinh với hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động (VASSCM). Thông qua các buổi trao đổi này, cán bộ, công chức hải quan có thể lắng nghe, tiếp thu và xử lý nhanh chóng các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về hải quan, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nằm trong nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, thời gian qua Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; duy trì giải quyết nhanh chóng thủ tục hải quan trên môi trường mạng. Triển khai thực hiện kế hoạch “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Phối hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ, tránh rủi ro cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trên đất liền và trên biển thực hiện thông quan hàng hóa nhanh chóng, liên tục, kịp thời, an toàn, đúng quy định...

Bên cạnh đó, đơn vị đã bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan; thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ hải quan. Ưu tiên bố trí công chức vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm trực giải quyết thủ tục hải quan, trực tiếp nắm bắt, tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, khắc phục sự khác biệt về ngày nghỉ lễ giữa các quốc gia, nên vào những ngày nghỉ lễ của đất nước, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa luôn bố trí cán bộ, công chức trực giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo hàng hóa thông quan nhanh chóng, giảm chi phí phát sinh về bến bãi, vận chuyển của doanh nghiệp.

Trong hoạt động, Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Thông qua hội nghị, ngoài tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, đơn vị đã nắm bắt và kịp thời giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.

Với nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, trong 8 tháng năm 2025 Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa đã giải quyết trên 100,3 nghìn tờ khai hải quan, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 4,5 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính từ đầu năm đến ngày 14/8, số thu ngân sách Nhà nước tại đơn vị đạt 444,1 tỷ đồng, đạt 78% so với chỉ tiêu được giao và tăng 146% so với cùng kỳ năm 2024.

Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa Nguyễn Thị Nga cho biết thêm: Bám sát chỉ đạo của Chi cục Hải quan khu vực X, đơn vị tiếp tục thực hiện đa dạng các hình thức đối thoại, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua đó vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng thu ngân sách, góp phần kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của tỉnh.

Bài và ảnh: Đỗ Đức