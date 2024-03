Vụ tai nạn tại cao tốc Cam Lộ-La Sơn: Cả hai tài xế đều mắc lỗi

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế bước đầu xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn khiến 2 người tử vong.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh (áo đen) kiểm tra hiện trường vụ tại nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 11/3, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin qua công tác khám nghiệm hiện trường đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông tối 10/3 tại Km58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đi qua huyện Phong Điền làm 2 người thiệt mạng.

Tài xế Lê Hoàng Quân điều khiển xe khách 51B-261.49 không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông; tài xế Phan Đình Thành điều khiển xe ôtô tải 75C-016.91 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với 2 tài xế là không có.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 10/3, tại Km58 trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Anh Lê Hoàng Quân (sinh năm 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách 51B-261.49, chạy theo hướng từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Đà Nẵng, khi đến đoạn đường trên đã để đuôi xe phía bên phải va vào phía sau bên trái xe ôtô tải 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (sinh năm 1986, ở phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang dừng đỗ bên đường theo hướng cùng chiều do xe bị nổ lốp.

Hậu quả vụ va chạm mạnh khiến 2 người tử vong là anh Cụt Văn S (sinh năm 2004) và chị Cụt Thị P. (sinh năm 2007), cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An; 3 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Ngay trong tối 10/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Hoàng Hải Minh đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, mỗi trường hợp 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Hiện tại, sức khỏe của những người bị thương đang ổn định trở lại. Những hành khách không bị thương trong vụ tai nạn giao thông đã được cơ quan chức năng bố trí nơi ăn uống, nghỉ ngơi, sau đó được bố trí xe để tiếp tục di chuyển theo lộ trình.

Trước đó, ngày 18/2/2024, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua huyện Phong Điền cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô con và xe container khiến 3 người tử vong.

Theo TTXVN