“Thắp lửa” nơi vùng biên từ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Ưu tiên, lựa chọn và tổ chức đa dạng các hoạt động hỗ trợ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020” do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc. Chương trình đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tạo sự đồng thuận sâu rộng của các cấp, các ngành hướng về các xã biên giới, trong đó có xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Tại đây, chương trình được các đơn vị đồng hành tập trung vào tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc thiểu số, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan đến phụ nữ thường xảy ra ở địa bàn xã biên giới, như: tệ nạn mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em; trẻ em bỏ học, tảo hôn; bạo lực gia đình; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”... Sau 3 năm thực hiện, chương trình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Với sự đồng hành của các đơn vị thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ sinh kế, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tặng quà... nhiều hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo xã biên giới Bát Mọt đã vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 51% (năm 2018) xuống còn 10,56% (năm 2020). Cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân yên tâm gắn bó, sát cánh cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Để tiếp tục phát huy giá trị nhân văn, hiệu quả thiết thực mang tính bền vững của chương trình, thời gian tới, hội LHPN cấp trên cần ưu tiên lựa chọn và tổ chức đa dạng các hoạt động hỗ trợ theo hướng phát huy tối đa nội lực của phụ nữ và thế mạnh của địa phương; nâng tầm các hoạt động và chỉ đạo của hội bằng những cách thức mới, việc làm sáng tạo, thiết thực trong tăng cường huy động các nguồn lực; xây dựng tổ chức hội, xây dựng lực lượng biên phòng vững mạnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia. Trịnh Thị Vân Anh Chủ tịch Hội LHPN huyện Thường Xuân Bồi dưỡng kiến thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho cán bộ hội cơ sở gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời Nhi Sơn là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mông. Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”, xã Nhi Sơn được sự quan tâm của hội LHPN cấp trên, bộ đội biên phòng và các đơn vị đồng hành thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu và thực tiễn tại địa phương. Đó là hỗ trợ bò sinh sản, mái ấm tình thương; bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, hôn nhân và gia đình, bài trừ tệ nạn xã hội... Đối với vùng biên còn nhiều khó khăn, đây là những hỗ trợ mang tính kích cầu nhưng lại tạo động lực, khích lệ lớn đối với hội viên, phụ nữ và Nhân dân vùng biên, giúp họ có điều kiện sản xuất, nâng cao nhận thức. Trong 3 năm, toàn xã có nhiều hội viên tham gia học xóa mù chữ, trong đó có 20 hội viên đã biết đọc, biết viết, đây là nỗ lực lớn của phụ nữ dân tộc Mông và sự đồng hành hỗ trợ của các đơn vị. Nhiều hội viên đã biết vận dụng kiến thức được bồi dưỡng áp dụng vào sản xuất, sinh hoạt. Nhiều chị chủ động phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; có ý thức xây dựng nếp sống sinh hoạt trong gia đình, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Mặc dù đã có chuyển biến về nhiều mặt so với trước đây, nhưng xã Nhi Sơn vẫn còn nhiều khó khăn. Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, chúng tôi mong muốn được quan tâm nhiều hơn đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; hỗ trợ cây, con giống, vốn sản xuất, kết hợp với chuyển giao khoa học kỹ thuật, kết nối thị trường tiêu thụ; bồi dưỡng kiến thức, phương pháp tuyên truyền, vận động cho cán bộ hội cơ sở gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời, vì đây là lực lượng có tác động lớn đến kết quả thực hiện chương trình; mọi sự hỗ trợ phải có sự phối hợp chặt chẽ, “cầm tay chỉ việc” để Nhân dân từng bước chủ động trong sản xuất, sinh hoạt. Sung Thị Xia Phó Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát Hỗ trợ người dân bằng cách tạo việc làm thông qua các mô hình sinh kế Là đơn vị cùng tham gia thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020” tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân với một số hoạt động, như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ mô hình sinh kế, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó..., chúng tôi nhận thấy chương trình thực sự mang lại hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân xã Bát Mọt phấn khởi, có khí thế và tinh thần lao động sản xuất hơn, tích cực xây dựng nếp sống mới, có trách nhiệm tham gia với lực lượng biên phòng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân. Rõ nhất là bà con chịu khó sản xuất và trồng rau hai vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm có hiệu quả; thực hiện công tác vệ sinh môi trường thông qua mô hình nhà sạch, vườn đẹp; xây dựng hạnh phúc gia đình, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội... Bà con dân bản đã chung tay với lực lượng biên phòng bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia. Những chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động của người dân vùng biên đã được thể hiện rõ về mọi mặt. Tuy nhiên, vì nhiều điều kiện khác nhau, vẫn còn một khoảng cách lớn so với miền xuôi, do đó để tiếp tục phát huy hiệu quả của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn tiếp theo, tôi nhận thấy cần sự vào cuộc nỗ lực, chia sẻ tích cực hơn nữa của các đơn vị đồng hành, vì quá trình thực hiện cần phải dài hơi thì mới bền vững. Trong đó, mấu chốt căn bản là công tác tuyên truyền phải làm liên tục và tích cực hơn để nâng cao nhận thức cho Nhân dân về mọi mặt; hỗ trợ sản xuất phải hướng đến tạo việc làm bằng các mô hình sinh kế, hướng dẫn phương pháp, cách làm để người dân vận dụng tự chủ, làm có hiệu quả và tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình nhằm xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Trung tá Thịnh Văn Kiên Chính trị viên Đồn Biên phòng Bát Mọt, BĐBP tỉnh Tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn cách thức sản xuất bền vững Cuối tháng 5-2020, gia đình tôi là một trong 36 hộ phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Khương (Lang Chánh) được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 1 con bò sinh sản trị giá 10 triệu đồng. Tôi được chủ động mua con giống, được tập huấn kiến thức chăm sóc và hướng dẫn cách làm chuồng trại, trồng cỏ làm thức ăn cho bò... Gia đình tôi đã đối ứng thêm 3 triệu đồng, cùng với nguồn hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh mua 1 con bò cái về nuôi. Chúng tôi còn được hỗ trợ thành lập tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản do phụ nữ nghèo làm chủ hộ để cùng nhau chia sẻ cách chăm sóc bò, làm chuồng trại, chia ngày công chăm sóc... Sau thời gian chăm sóc, tôi thấy nuôi bò rất phù hợp với điều kiện của gia đình và được cán bộ hội, chị em động viên nên vay thêm tiền cùng với vốn tích góp mua thêm 2 con bò nữa về nuôi. Hiện nay con bò tôi mua sau đã sinh sản, nâng tổng đàn bò của gia đình lên 4 con. Nhìn thấy đàn bò lớn nhanh và tăng số lượng, gia đình tôi rất phấn khởi và có thêm động lực để tăng gia sản xuất. Tôi được chị em trong tổ bầu là thành viên tiêu biểu của tổ hợp tác. Đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo. Đây là niềm vui lớn bởi trước đây, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác chưa được tiếp cận nhiều nguồn hỗ trợ và hướng dẫn cách thức sản xuất bền vững. Đối với chúng tôi, đây là cách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, giúp chúng tôi có ý thức, động lực vươn lên thoát nghèo nhanh, bền vững. Lò Thị Đoàn (Bản Chiềng Nưa, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh)