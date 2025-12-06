Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Rà soát, kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp

(Baothanhhoa.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát các tồn tại, hạn chế được nêu tại Công văn số 230-CV/VPTU; qua đó, tổ chức đánh giá hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/7/2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát các tồn tại, hạn chế được nêu tại Công văn số 230-CV/VPTU; qua đó, tổ chức đánh giá hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/7/2025).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tại Công văn số 327-CV/ĐU ngày 28/11/2025 về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 230-CV/VPTU ngày 26/11/2025 về việc rà soát, kiểm tra hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường sau khi mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường khẩn trương kiểm tra, rà soát các tồn tại, hạn chế được nêu tại Công văn số 230-CV/VPTU; qua đó, tổ chức đánh giá hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh (từ ngày 01/7/2025), có biện pháp khả thi để khắc phục các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị và đề xuất (nếu có); trong đó, tập trung rà soát, làm rõ căn cứ pháp lý, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và kiên quyết cắt giảm giấy xác nhận, các giấy tờ yêu cầu người dân phải thực hiện các thủ tục phát sinh không có trong Bộ thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, kéo dài thời gian giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 14/12/2025.

