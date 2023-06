Bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Sáng 15-6, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp Quốc gia năm 2023 đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời cho biết, kỳ thi năm nay có một số điểm mới trong khâu tổ chức, vì vậy các đơn vị chức năng, các địa phương cần phải quán triệt và thực hiện chu đáo, nêu cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các địa phương và lưu ý Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cần có sự thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kỳ thi.

Ban Chỉ đạo các địa phương ưu tiên chuẩn bị tốt các khâu như kỹ thuật, trang thiết bị, nhân lực phục vụ kỳ thi. Ngoài ra, các nhiệm vụ như in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bảo đảm an ninh - trật tự trong và ngoài khu vực thi cũng cần được thực hiện an toàn, nghiêm ngặt, đúng quy định…

Các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi đến học sinh, phụ huynh học sinh và đông đảo Nhân dân; truyền tải những lưu ý cần thiết để giáo viên và học sinh yên tâm, sẵn sàng cho kỳ thi.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-6, trong đó 2 ngày thi chính thức là ngày 28 và 29-6. Qua tổng hợp đến ngày 15-6-2023, tổng số thí sinh đăng ký dự thi trong cả nước là 1.024.063. Trong đó thí sinh tự do là 37.841, chiếm 3,69% tổng số thí sinh. Thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 47.769 thí sinh; thí sinh chỉ xét tuyển đại học là 34.155 thí sinh; thí sinh vừa xét tuyển tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học là 943.340 thí sinh.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch, đồng thời lưu ý, khuyến nghị các địa phương tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi, như thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh; tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi; xây dựng phương án chi tiết để tổ chức triển khai các khâu của kỳ thi…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu thể hiện sự đồng thuận, quyết tâm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; đồng thời trao đổi làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến công tác an ninh phòng thi, việc vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi; kế hoạch ứng phó trước sự cố thiên tai, bão lũ có thể xảy ra; bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra kỳ thi…

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các địa phương quán triệt sâu sắc tinh thần phân cấp, phân quyền và thống nhất thông suốt trong chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục tổ chức tốt công tác tập huấn. Nhiệm vụ này phải được thực hiện kỹ lưỡng và cá thể hóa đến từng đối tượng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực phục vụ cho kỳ thi. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát… nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phong Sắc