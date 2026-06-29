Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới: Nhiệm vụ và giải pháp

Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, khơi thông mọi nguồn lực để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Mai Huyền