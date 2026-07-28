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Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Mục tiêu và tầm nhìn

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 72-NQ-TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Mục tiêu và tầm nhìn

Nghị quyết số 72-NQ-TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng: Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Mục tiêu và tầm nhìn

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Mục tiêu và tầm nhìn

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Mục tiêu và tầm nhìn

Mai Huyền

Từ khóa:

#sức khỏe Nhân dân #Mục tiêu #Chăm sóc #Nâng cao #Bảo vệ #quan trọng #Bộ chính trị #giải pháp đột phá #Trách nhiệm #Thịnh vượng

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