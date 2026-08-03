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Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Nhiệm vụ, giải pháp

Mai Huyền
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(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết số 72-NQ/TW ra đời làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; đồng thời, đổi mới toàn diện với các giải pháp đột phá để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Nhiệm vụ, giải pháp

Nghị quyết số 72-NQ/TW ra đời làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; đồng thời, đổi mới toàn diện với các giải pháp đột phá để hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, sống lâu, sống khỏe, sống lành mạnh, nâng cao thể chất, ý thức bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng ngừa bệnh tật trong toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Nhiệm vụ, giải pháp

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Nhiệm vụ, giải pháp

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Nhiệm vụ, giải pháp

Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Nhiệm vụ, giải pháp

Mai Huyền

Từ khóa:

#Nâng cao #sức khỏe Nhân dân #giải pháp đột phá #Chăm sóc sức khỏe #Thịnh vượng #Nghị quyết #phát triển đất nước #Sống khỏe #Khỏe mạnh #Hành động

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