Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân: Nhiệm vụ, giải pháp

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Xây dựng Đảng 19:12 27/07/2026 Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 24/7/2026). Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới...

Phát huy vai trò chi bộ cơ sở, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghị quyết của Đảng 08:42 27/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Quân đã xác định chi bộ là “tế bào sống”, là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp đưa nghị quyết Đảng không dừng lại ở văn bản, mà chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành kết...