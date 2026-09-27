Đội bóng Sở VH,TT&DL vô địch Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa

Chiều 27/9, tại sân bóng đá Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Hạc Thành, Giải bóng đá 7 người các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa năm 2026 chính thức khép lại sau hơn một tuần tranh tài sôi nổi, hấp dẫn.

Đội bóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên ngôi sau những trận đấu kịch tính.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Tham dự giải năm nay có 7 đội bóng, được chia thành 2 bảng đấu.

Pha bóng quyết liệt trong trận chung kết.

Tâm điểm của giải đấu là trận chung kết giữa đội bóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đội bóng Cảnh sát cơ động. Đội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy khả năng tổ chức lối chơi khá mạch lạc, những pha phản công sắc bén. Trong khi đó, đội Cảnh sát cơ động thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ, không ngại tranh chấp và sẵn sàng chuyển trạng thái nhanh mỗi khi có cơ hội.

Đội bóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (áo trắng xanh) vượt qua đội Cảnh sát cơ động dù có thời điểm chơi thiếu người.

Với tỷ số 3-1, đội bóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức đoạt chức vô địch mùa giải năm nay. Đội Cảnh sát cơ động giành giải nhì.

Để thua trong các trận bán kết, đội bóng Trường Đại học Hồng Đức và Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa (THAWACO) đồng giải ba.

Ngay sau trận chung kết, Ban Tổ chức tiến hành lễ trao giải. Bên cạnh các danh hiệu tập thể, Ban Tổ chức trao giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tiền đạo Nguyễn Thanh Thủy, Thủ môn xuất sắc nhất cho thủ môn Nguyễn Thành Công, đều của đội bóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cầu thủ Bùi Quang Chính của đội Cảnh sát cơ động nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ban Tổ chức cũng vinh danh tổ trọng tài xuất sắc nhất giải.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long trao huy chương Vàng cho đội bóng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đội bóng Cảnh sát cơ động giành ngôi Á quân.

Ở lần thứ hai tổ chức, giải không chỉ là cuộc so tài về chuyên môn mà còn là dịp để các cầu thủ gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự trao giải cá nhân cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải.

Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Tổ chức bám sát kế hoạch, Điều lệ giải; lực lượng trọng tài làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm và khách quan. Các đội bóng chấp hành tốt quy định, thi đấu đúng tinh thần thể thao, góp phần bảo đảm thành công chung của giải.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa thực hiện tường thuật trực tiếp các trận đấu của giải trên các nền tảng số.

Để lan tỏa hình ảnh giải đấu, đáp ứng nhu cầu theo dõi của đông đảo khán giả, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền về giải đấu, đặc biệt là thực hiện tường thuật trực tiếp các trận đấu của giải trên các nền tảng số. Qua đó đem đến cho khán giả, người hâm mộ bóng đá những trận cầu hấp dẫn, đẹp mắt, những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp, ấn tượng và đáng nhớ của các cầu thủ tại giải năm nay.

Thành công của giải tiếp tục khẳng định sức hút của bóng đá phong trào, đồng thời cho thấy sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị đối với phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Anh Tuân