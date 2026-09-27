Gần 4.000 runner tranh tài tại Giải Marathon Sầm Sơn mở rộng năm 2026

Sáng 27/9, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Sầm Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức Giải Marathon Sầm Sơn mở rộng năm 2026. Dự lễ bế mạc và trao giải có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND Đầu Thanh Tùng, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phường Sầm Sơn trao thưởng cho các VĐV giành vị trí cao tại nội dung full marathon 42km nam.

Giải thu hút gần 4.000 vận động viên (VĐV) là người dân địa phương và cộng đồng yêu chạy bộ trên cả nước, tranh tài ở 5 cự ly thi đấu gồm: 3km, 5km, 10km, bán marathon 21km và full marathon 42km dành cho cả nam và nữ.

Nội dung 42km xuất phát lúc 4h sáng, sau đó đến các nội dung 21km, 10km, 5km và 3km.

Các chân chạy hào hứng với cung đường đầy thơ mộng tại Giải Marathon Sầm Sơn mở rộng năm 2026.

Qua giải đấu nhằm quảng bá rộng rãi đến bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh du lịch biển Sầm Sơn nên thơ, trẻ trung, hiện đại. Đây cũng được xem là sản phẩm du lịch nhằm thu hút đông đảo các VĐV và du khách về với Sầm Sơn trong mùa thấp điểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu trao giải cho Top 3 nữ nội dung 42km.

Kết thúc các nội dung tranh tài, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các VĐV giành 3 vị trí cao nhất ở mỗi nội dung thi đấu, đồng thời trao kỷ niệm chương cho các chân chạy hoàn thành đường đua.

Duy Tính