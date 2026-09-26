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Khởi tranh Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball đồng đội các câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khởi tranh Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Sáng 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND phường Sầm Sơn tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball đồng đội các câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Khởi tranh Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Toàn cảnh khai mạc Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Tham dự giải có hơn 200 vận động viên và huấn luyện viên của 21 CLB Pickleball trên địa bàn tỉnh, trong đó có 12 CLB nam và 9 CLB nữ.

Ở nội dung đồng đội nam, các đội được bốc thăm chia thành 4 bảng, thi đấu vòng một lượt tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu ở mỗi bảng vào tứ kết.

Khởi tranh Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc.

Trong khi đó, ở nội dung đồng đội nữ, các đội được bốc thăm chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Cơ cấu giải thưởng khá hấp dẫn với tổng giá trị lên đến gần 100 triệu đồng.

Khởi tranh Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng cờ lưu niệm cho các CLB tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng bảng ở nội dung đồng đội nữ đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao.

Khởi tranh Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Các trận đấu tại nội dung đồng đội nữ tranh tài ngay sau lễ khai mạc.

Theo kế hoạch, Giải Pickleball đồng đội các CLB tỉnh Thanh Hóa sẽ khép lại vào chiều 27/9 với các trận chung kết đồng đội nam và lễ tổng kết và trao thưởng.

Duy Tính

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