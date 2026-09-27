Đội Hội Nông dân xã Vân Du vô địch Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” lần thứ X

Sau 2 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu thể thao xã Lưu Vệ, Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” lần thứ X, năm 2026 đã khép lại.

Trận chung kết giữa đội Cụm thi đua số 1 (Nghi Sơn, Quảng Xương) và đội Hội Nông dân xã Vân Du diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Giải có sự tham dự của 8 đội. Sau các trận vòng bảng và bán kết, đội Cụm thi đua số 1 (Nghi Sơn, Quảng Xương) giành vé vào chung kết gặp đội Hội Nông dân xã Vân Du.

Ban Tổ chức trao Cúp vô địch cho đội Hội Nông dân xã Vân Du.

Mặc dù bị dẫn trước trong sec đấu thứ nhất, nhưng sau đó đội Hội Nông dân xã Vân Du đã có màn ngược dòng ngoạn mục để chiến thắng với tỷ số 2/1, qua đó chính thức lên ngôi vô địch.

Tin liên quan: Khai mạc Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 Sáng 26/9, tại Nhà thi đấu thể thao xã Lưu Vệ, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Duy Tính