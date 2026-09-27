Việt Nam thắng sát nút ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026; Nguy cơ sụp đổ toàn diện của Man City

Đình Bắc tỏa sáng, Việt Nam thắng sát nút Philippines ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026; Xác định các cặp đấu bán kết bóng đá nam Asiad 2026; Lionel Messi sẽ mặc áo đấu thiết kế riêng trong trận giã từ đội tuyển Argentina... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (27/9).

Đình Bắc tỏa sáng, Việt Nam thắng sát nút Philippines ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines nhờ pha lập công duy nhất của Nguyễn Đình Bắc trong hiệp 1.

Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Việt Nam có trận ra quân thuận lợi ở FIFA Asean Cup 2026. Ảnh: Getty

Trước đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, đoàn quân áo đỏ đã chịu áp lực lớn trong hiệp 2 và may mắn thoát thua nhờ VAR từ chối bàn gỡ của đối thủ ở phút 84.

Dù giành trọn 3 điểm, chiến thắng này để lại nỗi lo khi tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và phải rời sân sớm.

Xuân Son bật khóc vì chấn thương. (Ảnh chụp màn hình)

Vượt qua thử thách khó khăn, HLV Kim Sang-sik đã chính thức nối dài kỷ lục ấn tượng với chuỗi 27 trận bất bại cùng tuyển Việt Nam. Thầy trò ông sẽ chuẩn bị bước vào trận đại chiến quan trọng với Thái Lan vào ngày 29/9 tới.

Xác định các cặp đấu bán kết bóng đá nam Asiad 2026

Vòng tứ kết môn bóng đá nam Asiad 2026 đã chính thức khép lại, xác định 4 đội tuyển mạnh nhất bước vào vòng bán kết gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Uzbekistan.

U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Việt Nam (áo trắng). Ảnh: Vietcontent

Ở các trận đấu quyết định, U23 Hàn Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng U23 Việt Nam 4-0, trong khi U23 Trung Quốc vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Bên cạnh đó, chủ nhà U23 Nhật Bản cũng giành vé đi tiếp sau chiến thắng sát nút 1-0 trước U23 Triều Tiên.

Theo kết quả phân nhánh, hai cặp đấu bán kết diễn ra vào ngày 30/9 sẽ là màn so tài đỉnh cao: U23 Hàn Quốc chạm trán U23 Trung Quốc, còn chủ nhà U23 Nhật Bản đối đầu thử thách lớn mang tên U23 Uzbekistan trong cuộc đua tranh huy chương vàng.

Lionel Messi sẽ mặc áo đấu thiết kế riêng trong trận giã từ đội tuyển Argentina

Lionel Messi sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế lẫy lừng bằng trận đấu giao hữu tri ân giữa Argentina và Benin vào ngày 6/10 tới tại sân vận động Monumental. Trong dịp đặc biệt này, siêu sao Argentina sẽ diện chiếc áo đấu được thiết kế độc quyền bởi Adidas.

Trang phục mang sắc xanh - trắng truyền thống kết hợp các chi tiết màu vàng tinh tế, biểu tượng Mặt trời tháng Năm và logo chữ “M” cá nhân thay cho thương hiệu thông thường.

Messi diện chiếc áo đấu đặc biệt do Adidas thiết kế trong trận đấu cuối cùng với Argentina. Ảnh: Adidas

Thiết kế độc đáo này vinh danh hành trình 2 thập kỷ cống hiến vang dội của anh. Sức hút của Messi lớn đến mức 85.000 vé của trận đấu đã được bán sạch chỉ trong 2 giờ, khép lại chương cuối huy hoàng của một biểu tượng bóng đá thế giới.

Nguy cơ sụp đổ toàn diện nếu Manchester City chịu án phạt 114 cáo buộc tài chính

Manchester City đang đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất lịch sử nếu phán quyết kết tội 114 cáo buộc tài chính được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo.

Nếu bị xử lý nghiêm ngặt, “The Citizens” không chỉ đối mặt với án trừ điểm kỷ lục, giáng hạng hay trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh mà còn có nguy cơ bị hồi tố tước bỏ toàn bộ các danh hiệu giai đoạn 2009-2018.

Hệ lụy dây chuyền sẽ vô cùng khốc liệt với làn sóng kiện tụng đòi bồi thường hàng tỷ bảng từ các đối thủ, cùng cuộc tháo chạy hàng loạt của các siêu sao và huấn luyện viên. Kịch bản tồi tệ này có thể đẩy đội chủ sân Etihad vào vết xe đổ sụp đổ của Juventus hay Rangers FC.

HS